Kas tālāk sagaida "airBaltic"? Pirmdien skatīs jautājumu par aviokompānijas finansēšanu
Pirmdien, 3. augustā, "airBaltic" obligāciju turētāji lems par vairākiem uzņēmumam būtiskiem finanšu jautājumiem, tostarp procentu maksājumu atlikšanu un iespējām piesaistīt papildu finansējumu. Sanāksme notiks attālināti platformā "Zoom".
Lai gan pagaidām netiek atklāts, cik lielu papildu finansējumu "airBaltic" plāno piesaistīt un kā tieši tas notiks, zināms, ka aviokompānija vēlas iegūt īstermiņa līdzekļus, kamēr tiek pārskatīta uzņēmuma kapitāla struktūra un meklēti ilgtermiņa risinājumi. Obligāciju turētāju sanāksmē Latviju pārstāvēs Valsts kase.
Viens no svarīgākajiem balsojumiem būs par procentu maksājumu atlikšanu. Tā vietā, lai augustā un novembrī obligāciju īpašniekiem izmaksātu procentus naudā, "airBaltic" rosina tos pieskaitīt obligāciju pamatsummai. Tas uzņēmumam ļautu īstermiņā saglabāt vairāk brīvu finanšu līdzekļu.
Sanāksmē paredzēts lemt arī par vairākiem tehniskiem nosacījumiem, kas uzņēmumam dotu lielāku elastību, piesaistot papildu finansējumu. Piemēram, plānots vienkāršot obligāciju turētāju sapulču sasaukšanas kārtību un atvieglot atsevišķu lēmumu pieņemšanu, lai nepieciešamības gadījumā finansējumu varētu piesaistīt ātrāk.
Šie lēmumi tiek skatīti laikā, kad "airBaltic" turpina meklēt risinājumus savas finanšu situācijas stabilizēšanai. Aviokompānija pārskata kapitāla struktūru, strādā pie jauna finansējuma piesaistes un gatavojas nākamajiem attīstības soļiem, tādēļ tai ir svarīgi saglabāt pietiekamu naudas plūsmu ikdienas darbības nodrošināšanai.
Vienlaikus "airBaltic" uzsver, ka pasažieriem bažām par lidojumiem pašlaik nav pamata. Aviokompānija norāda, ka reisi turpinās notikt pēc plāna arī laikā, kamēr notiek sarunas ar investoriem un obligāciju turētājiem.