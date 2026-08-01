Karstums var sabojāt telefonu ātrāk, nekā domā - kļūdas, ko vasarā pieļauj gandrīz visi
Karstās vasaras dienās telefonu bieži atstājam automašīnā, uz pludmales dvieļa vai uzlādējam saulē, nemaz neaizdomājoties, ka tas var saīsināt akumulatora kalpošanas laiku vai pat sabojāt pašu ierīci. Lai gan viedtālruņi spēj brīdināt par pārkaršanu, eksperti norāda, ka augsta temperatūra ilgtermiņā var atstāt paliekošas sekas.
"Apple" savās drošības rekomendācijās norāda, ka viedtālruņi paredzēti darbam noteiktā temperatūras diapazonā un ilgstoša atrašanās karstumā var neatgriezeniski samazināt akumulatora ietilpību. Līdzīgus brīdinājumus izplata arī "Samsung", uzsverot, ka pārkaršana var ietekmēt gan ierīces veiktspēju, gan akumulatora kalpošanas laiku.
Kāpēc karstums ir tik bīstams telefonam?
Viedtālruņi vislabāk darbojas mērenā temperatūrā. Lai gan tie ir paredzēti lietošanai arī siltā laikā, ilgstoša atrašanās karstumā rada papildu slodzi akumulatoram un citām ierīces detaļām. Jo augstāka temperatūra, jo ātrāk notiek ķīmiskie procesi akumulatorā, kas pakāpeniski samazina tā ietilpību.
"Apple" skaidro, ka īpaši bīstama ir ilgstoša ierīces pakļaušana temperatūrai virs aptuveni 35 °C, jo tas var neatgriezeniski ietekmēt akumulatora darbību. Savukārt "Samsung" norāda, ka augsta temperatūra var samazināt arī procesora veiktspēju, jo ierīce automātiski cenšas aizsargāt sevi no pārkaršanas.
Lai pasargātu ierīces no karstuma, ražotāji tajās iestrādājuši aizsardzības risinājumus. Ja temperatūra kļūst pārāk augsta, telefons var automātiski apturēt uzlādi, samazināt ekrāna spilgtumu vai pat īslaicīgi izslēgties, lai pasargātu iekšējās detaļas no bojājumiem.
Auto salons vasarā kļūst par "krāsni"
Daudzi autovadītāji telefonu atstāj uz priekšējā paneļa vai sēdekļa, dodoties darīšanās. Taču saulainā dienā automašīnas salons dažu desmitu minūšu laikā var sakarst līdz vairāk nekā 60 grādiem. Šāda vide viedtālrunim ir īpaši kaitīga.
"Apple" iesaka nekad neatstāt telefonu ilgstoši tiešos saules staros vai sakarsušā automašīnā, jo tas var izraisīt ierīces pārkaršanu un samazināt akumulatora kalpošanas laiku. Līdzīgu ieteikumu sniedz arī citi ražotāji.
Ja telefons atrodas tiešos saules staros, tas uzkarst vēl ātrāk. Pārkaršanas risks pieaug arī tad, ja ierīce vienlaikus tiek izmantota navigācijai un uzlādēta, jo abas šīs darbības rada papildu siltumu.
Pludmale nav labākā vieta telefonam
Saules tveice nav vienīgais risks viedtālrunim. Vasarā daudzi dodas uz pludmali, kur esošās smiltis var iekļūt uzlādes ligzdā, skaļruņos un mikrofonā. Savukārt sāļais jūras ūdens un mitrums var bojāt ierīces iekšējās detaļas pat tad, ja telefons saņēmis ūdensizturības apliecinājumu.
"Apple" norāda, ka ūdensizturība nav pastāvīga īpašība. Laika gaitā tā var samazināties, un garantija neattiecas uz bojājumiem, ko radījis šķidrums. Arī "Samsung" iesaka izvairīties no telefona lietošanas pludmalē tiešos saules staros. Savukārt pēc saskares ar jūras ūdeni ierīci vajadzētu noskalot ar tīru saldūdeni un rūpīgi nosusināt.
Ja dodies uz pludmali, speciālisti iesaka telefonu glabāt somā vai zem dvieļa ēnā, nevis atstāt uz sakarsušām smiltīm vai saulē.
Kā saprast, ka telefons ir pārkarsis?
Par pārkaršanu ne vienmēr brīdina paziņojums telefona ekrānā. Dažkārt pirmās pazīmes ir pavisam ikdienišķas – telefons kļūst neierasti karsts, sāk darboties lēnāk vai akumulators izlādējas daudz straujāk nekā parasti.
Kā norāda "Samsung" speciālisti, pārkaršanas gadījumā ierīce var automātiski samazināt procesora jaudu, ekrāna spilgtumu vai apturēt uzlādi. Šādas darbības nav uzskatāmas par kaut ko sliktu. Tie ir aizsardzības pasākumi, kas paredzēti, lai pasargātu iekārtu no nopietnākām sekām.
Taču, ja šādi gadījumi notiek regulāri, tas var liecināt, ka telefons pārkarst pārāk bieži. Tad ieteicams izvērtēt, kādos apstākļos ierīce tiek lietota.
Kā pareizi atdzesēt telefonu?
Ja telefons ir sakarsis, noteikti nevajadzētu steigties to likt ledusskapī vai saldētavā. Straujas temperatūras svārstības var radīt kondensātu ierīces iekšpusē un nodarīt vēl lielāku kaitējumu nekā pats karstums.
Gan "Apple", gan "Samsung" iesaka telefonu vispirms novietot ēnainā vietā, pārtraukt uzlādi un ļaut tam atdzist dabiskā ceļā. Tikai pēc tam ierīci ieteicams atsākt lietot vai uzlādēt.
Speciālisti arī iesaka noņemt aizsargvāciņu un aizvērt prasīgākās lietotnes, jo tas palīdz ierīcei ātrāk atgriezties normālā darba temperatūrā.