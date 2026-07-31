Mākslīgais intelekts kļuvis nekontrolējams? "Anthropic" MI modeļi testa laikā "iziet ārpus rāmjiem" un uzlauž trīs uzņēmumus
Pēc nesenā atgadījuma ar "OpenAI" mākslīgā intelekta modeli, kas testa laikā uzlauza uzņēmumu sistēmas, par līdzīgu problēmu ziņo arī ASV kompānija "Anthropic". Uzņēmums atzinis, ka tā mākslīgā intelekta modelis "Claude" kiberdrošības testu laikā uzlauzis trīs organizāciju datorsistēmas, jo kļūdas dēļ ieguvis piekļuvi internetam.
Medijam BBC uzņēmums "Anthropic" skaidro, ka incidents noticis īpašu kiberdrošības testu laikā, kuros "Claude" bija dots uzdevums meklēt informāciju, uzlaužot simulētas sistēmas. Taču konfigurācijas kļūdas dēļ mākslīgā intelekta (MI) modelis ieguva piekļuvi arī internetam un spēja ielauzties reālu organizāciju datorsistēmās.
Uzņēmums norāda, ka incidenti notikuši jau aprīlī, taču tobrīd ne "Anthropic", ne cietušās organizācijas par tiem nebija informētas. Pēc tam, kad "OpenAI" nesen publiskoja līdzīgu gadījumu ar savu "ChatGPT" MI modeli, "Anthropic" pārskatīja vairāk nekā 140 000 testu rezultātu un atklāja vēl trīs šādus gadījumus. Par notikušo informētas arī skartās organizācijas, kuru nosaukumi netiek atklāti.
"Anthropic" uzsver, ka uzņemas pilnu atbildību par notikušo un aicina arī citus MI izstrādātājus pārskatīt savus testus, lai pārliecinātos, ka līdzīgas situācijas nav notikušas arī viņu sistēmās.
Kiberdrošības eksperts Deivids Alots medijam BBC norādīja, ka galvenā problēma nav tajā, ka mākslīgais intelekts pēkšņi iemācījies jaunas uzlaušanas metodes. Daudz lielāku satraukumu rada tas, ka MI spēj patstāvīgi apvienot dažādas prasmes, iegūt piekļuves datus un ļoti īsā laikā pielāgoties jaunām situācijām.