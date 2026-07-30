Vai cenas atkal kāps? Ekonomisti brīdina par jaunu inflācijas vilni
Lai gan daudzviet pasaulē inflācija pēdējos mēnešos sākusi mazināties, ekonomisti aicina nesapriecāties par agru. Jaunākā "Reuters" aptauja liecina, ka arvien vairāk ekspertu prognozē, ka cenu kāpums var saglabāties ilgāk, nekā iepriekš cerēts.
Aptaujā, kurā piedalījās gandrīz 500 ekonomistu, lielākā daļa uzskata, ka inflācija pieaugs gan šajā, gan nākamajā gadā. Vienlaikus eksperti samazinājuši ekonomikas izaugsmes prognozes daudzām pasaules valstīm. Norādīts, ka vienu no lielākajiem riskiem rada ģeopolitiskā spriedze, īpaši Tuvajos Austrumos, kas ietekmē naftas cenas un līdz ar to arī degvielas, transporta un citu preču izmaksas.
Pēdējās nedēļās naftas cenas piedzīvoja straujas svārstības, un tas atkal pastiprinājis bažas par iespējamu jaunu inflācijas kāpumu. Lai gan atsevišķos reģionos inflācijas rādītāji īslaicīgi uzlabojas, centrālās bankas joprojām saglabā piesardzību.
Ekonomisti uzsver, ka tas var ietekmēt arī mājsaimniecības. Ja inflācija saglabāsies augstāka ilgāku laiku, dārgāki var kļūt ne tikai degviela un energoresursi, bet arī pārtika, transporta pakalpojumi un citas ikdienas preces. Vienlaikus tas var nozīmēt, ka procentu likmes saglabāsies augstas ilgāk nekā iepriekš prognozēts.