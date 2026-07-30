Valdība dod zaļo gaismu "airBaltic" biznesa plāna īstenošanai, paziņo Kozlovskis
Ministru kabinets ceturtdien izskatīja nacionālās lidsabiedrības “airBaltic” pirmā ceturkšņa rezultātus un jauno biznesa plānu, atbalstot tā ieviešanu. Vienlaikus valdība pilnvaro Valsts kasi pārstāvēt Latviju “airBaltic” obligāciju turētāju sapulcē.
“airBaltic nodrošina Latvijas ekonomikai stratēģiski svarīgu starptautisko savienojamību. Valsts kā atbildīga akcionāra un kreditora uzdevums ir iesaiste uzņēmuma stabilizācijas procesā, atbalstot pārdomātu un racionālu risinājumu uzņēmuma nākotnes vārdā. Šodienas lēmums ir solis uz priekšu, lai “airBaltic” varētu piesaistīt stratēģiskus, ilgtermiņa investorus. Tāpat tiek saglabāts mērķis, ka Rīga ir “airBaltic” bāzes vieta. Tas ir svarīgi Latvijas starptautiskajai savienojamībai, valsts kopējai ekonomiskajai aktivitātei un attīstībai”, uzsver satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis.
Jauno stratēģisko biznesa plānu “airBaltic” vadība izstrādājusi sadarbībā ar starptautiskajiem aviācijas nozares konsultantiem “Seabury”, ievērojot akcionāra gaidu vēstulē noteiktos uzņēmuma stratēģiskās attīstības virzienus un nosacījumus. Plāna galvenais mērķis ir nodrošināt uzņēmuma ilgtermiņa finansiālo stabilitāti un pakāpeniski mazināt atkarību no valsts finansējuma. Tas balstīts uz četriem pamatprincipiem: darbības nepārtrauktību un lidojumu nodrošināšanu, Rīgas kā Baltijas aviācijas centra stiprināšanu, reģionālās savienojamības attīstību un finansiālo ilgtspēju.
Satiksmes ministrija (SM) komentē: “airBaltic” darbības modeļa pilnveide, stratēģiskās attīstības pārskatīšana un finanšu situācijas stabilizācija ir viena no SM prioritātēm. SM mērķis ir nodrošināt, ka uzņēmums attīstās uz ekonomiski pamatotiem principiem, vienlaikus saglabājot tā stratēģisko nozīmi Latvijas starptautiskās savienojamības nodrošināšanā. Jaunais biznesa plāns sniedz skaidru redzējumu, kā “airBaltic” atgriezīsies pie ilgtspējīgas izaugsmes un rentablas darbības".
Savukārt obligāciju turētāju sapulce, kas paredzēta 3. augustā, ir nozīmīgs posms uzņēmuma finansējuma piesaistes procesā. Tās dalībnieki lems par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem, tostarp par sapulces norises prasību grozījumiem, finansējuma risinājumu īstenošanu un obligāciju procentu maksājumu atlikšanu, lai atbalstītu uzņēmuma likviditātes pārvaldību biznesa plāna īstenošanas laikā.