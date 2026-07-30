Lai uzlabotu veselības aprūpi Latvijā, pietrūkst vairāki simti miljonu eiro
Veselības nozarei nākamajos gados būs nepieciešams ievērojami lielāks finansējums nekā līdz šim. Veselības ministrija aplēsusi, ka papildu vajadzības sasniedz 663 miljonus eiro, savukārt par prioritāri finansējamiem pasākumiem 2027. gadā atzītas iniciatīvas 319,5 miljonu eiro apmērā.
Lielākā daļa no 2027. gadam prioritāri nepieciešamā finansējuma paredzēta veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai, tostarp ārstniecības personu darba samaksas paaugstināšanai, pacientu rindu mazināšanai, veselības aprūpes pakalpojumu apjoma palielināšanai un tarifu pilnveidošanai.
Ieguldījumi nepieciešami arī kompensējamo medikamentu un medicīnisko ierīču pieejamības uzlabošanai, primārās veselības aprūpes stiprināšanai, cilvēkresursu attīstībai, digitalizācijai, sabiedrības veselības un profilakses pasākumiem, kā arī veselības aprūpes infrastruktūras attīstībai.
Padomes sēdē īpaša uzmanība pievērsta pasākumiem onkoloģijas, mātes un bērna veselības, sirds un asinsvadu slimību, reto slimību, psihiskās veselības un paliatīvās aprūpes jomās.
Pārrunāta arī nepieciešamība stiprināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību reģionos un veselības sistēmas noturību, kā arī attīstīt uz pacientu vajadzībām orientētus pakalpojumus visā Latvijā.