Pensijā nevarēja atļauties dzīvi ASV, tāpēc pārcēlās uz Portugāli. Tagad viņa savu lēmumu nenožēlo
Kad pirms pieciem gadiem Paula Dreifusa nolēma viena pati pārcelties no ASV uz Portugāli, daudzi viņas paziņas domāja, ka viņa rīkojas pārsteidzīgi. Sieviete līdz tam pat nebija apmeklējusi Portugāli, tomēr šodien atzīst – tas bijis viens no labākajiem lēmumiem viņas dzīvē.
Paula, kura ir divu bērnu mamma un nāk no Teksasas, tagad dzīvo Porto – Portugāles otrajā lielākajā pilsētā, kas slavena ar vīnu un iespaidīgajiem tiltiem. Intervijā CNN viņa stāsta, ka viņas ikdiena kļuvusi daudz piepildītāka.
"Man šeit ir daudz vairāk dzīves notikumu," viņa saka, stāstot par regulāriem muzeju, kino un Douru ielejas vīna darītavu apmeklējumiem.
Kad meita reiz ieradusies ciemos un pajautājusi, ko viņi dara visas dienas garumā, Paulas draudzene vienkārši pacēlusi vīna glāzi un atbildējusi: "Tieši to."
Ar pensiju Kalifornijā nebija pietiekami
Iepriekš Paula dzīvoja Sandjego, Kalifornijā, kur pēc karjeras korporatīvo finanšu jomā kļuva par skolotāju. Viņa bija pārliecināta, ka ar pensijas ienākumiem varēs dzīvot komfortabli, taču, gadiem ejot un dzīves dārdzībai pieaugot, kļuva skaidrs, ka tas nebūs iespējams.
Pat vakariņas restorānā vairākas reizes nedēļā, kas Portugālē viņai tagad ir ikdienišķa lieta, Kalifornijā bija greznība.
Sākumā Paula apsvēra pārcelšanos uz citu ASV štatu, taču neatrada vietu, kur dzīves izmaksas būtu pietiekami zemas. Tā kā viņa vienmēr sapņoja vairāk ceļot pa Eiropu, radās doma pārcelties uz dzīvi tieši tur.
Izpētot dažādu valstu nosacījumus, viņa secināja, ka var pretendēt uz Portugāles D7 vīzu, kas paredzēta cilvēkiem ar stabiliem pasīvajiem ienākumiem.
Uz Portugāli bez iepriekšējas vizītes
"Es nekad iepriekš nebiju bijusi Portugālē, tāpēc nevarēju aizbraukt un visu apskatīt," viņa stāsta. "Domāju – ja Portugāle nepatiks, pārcelšos uz Spāniju vai Franciju."
Galīgo lēmumu paātrināja Covid-19 pandēmija un politiskā situācija ASV.
2021. gadā, saņemot vīzu, Paula pārdeva savu mājokli Kalifornijā, atbrīvojās no lielākās daļas mantu un kopā ar suni Čārliju devās uz Portugāli, līdzi paņemot vien četrus čemodānus.
Sākumā viņa pavadīja dažas dienas Lisabonā, taču secināja, ka galvaspilsēta viņai šķiet pārāk liela un atgādina ASV. Pēc tam Paula aizbrauca uz Porto un uzreiz sajuta, ka atradusi īsto vietu.
Drošība un dzīves kvalitāte kļuva par lielāko ieguvumu
Viņa atzīst, ka Porto iedzīvotāju atsaucība bijusi viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc nolēma palikt.
"Katru reizi, kad domāju, ka apsēdīšos uz ietves malas un raudāšu, kāds pienāca klāt un pajautāja, vai man vajag palīdzību," viņa atceras.
Drīz vien viņai izveidojās plašs draugu loks, ar kuriem viņa regulāri satiekas vakariņās, uz kafiju vai vīna glāzi.
Par vienu no lielākajiem ieguvumiem Paula uzskata drošību. Viņa saka, ka Porto vakarā bez bažām var doties pastaigā viena pati, kamēr Sandjego to nejutās tik droši darīt.
Viņa slavē arī Portugāles veselības aprūpi, uzsverot, ka tā ir ne tikai ievērojami lētāka nekā ASV, bet arī kvalitatīvāka.
Dzīve joprojām ir ievērojami lētāka
Lai gan dzīves dārdzība Portugālē pēdējos gados ir pieaugusi, Paula lēš, ka ikdienas izdevumi joprojām ir aptuveni par 40–50% zemāki nekā ASV.
Šajā laikā viņa vairākkārt apmeklējusi Londonu, Parīzi, Sevilju, Vīni, Marseļu un Tulūzu, bet nākotnē vēlas iepazīt Itāliju un Eiropas Atlantijas okeāna piekrasti.
Pašlaik viņa sākusi arī Portugāles pilsonības iegūšanas procesu un nespēj iedomāties atgriešanos uz pastāvīgu dzīvi ASV.
"Man šķiet, ka beidzot esmu mājās," viņa saka. "Kad atgriežos Portugālē, vienmēr jūtu milzīgu atvieglojumu. Tad saprotu, ka šī ir vieta, kur man jābūt."