“Maxima” izvērš vēsturē lielāko cenu samazināšanu vairāk kā 8000 precēm
“Maxima Latvija”, par godu 25. jubilejai, izvērš uzņēmuma vēsturē apjomīgāko cenu samazināšanas iniciatīvu “Zila cena – zema cena”, kuras ietvaros regulārās cenas tiek samazinātas kopumā vairāk kā 8000 precēm. Cenu samazinājums jūlijā ir vidēji par aptuveni 20 %, savukārt atsevišķām precēm tas pārsniedz pat 50%.
Iniciatīva papildina jau esošās īstermiņa akcijas un piedāvājumus, sniedzot klientiem vēl plašākas iespējas ietaupīt un efektīvāk plānot mājsaimniecības budžetu. Šīs pieejas pamatā ir vienkārša ideja – klientiem vairs nav jāgaida akcijas, lai iegādātos ikdienā nepieciešamās preces par zemākām cenām. Tā vietā zemākas cenas plašam ikdienas preču klāstam ir pieejamas katru dienu, ļaujot nokomplektēt visu iepirkumu grozu par izdevīgu cenu.
"Atzīmējot “Maxima Latvija” 25 gadu jubileju, vēlējāmies svinēt šo notikumu kopā ar saviem klientiem, dubultojot preču skaitu, kas tika sākotnēji iekļauts iniciatīvā “Zila cena – zema cena”. Tādējādi šī iniciatīva kļūst par vēsturē apjomīgāko cenu samazināšanu, kopumā klientiem piedāvājot vairāk kā 8000 preces ar samazinātām regulārajām cenām, no kurām aptuveni 2000 piedāvā vietējie uzņēmumi. Tas nozīmē, ka klienti var ietaupīt vēl vairāk - ne tikai īstermiņa akciju un dažādu piedāvājumu ietvaros, bet arī ikdienā, iegādājoties preces par zemākām regulārajām cenām. Priecē, ka mūsu partneri ir gatavi iesaistīties un atbalstīt šādu ilgtermiņa cenu samazināšanas pieeju, kopā nodrošinot vēl zemākas regulārās cenas nekā līdz šim," norāda Evita Neimane, “Maxima Latvija” Kategoriju un Iepirkumu departamenta direktore.
Iniciatīva aptver plašu produktu klāstu – piena produktus, svaigu gaļu un zivis, augļus un dārzeņus, maizes un konditorejas izstrādājumus, bakalejas preces, dzērienus, zīdaiņu pārtiku, zivs izstrādājumus, saldētās preces un citus ikdienā būtiskus pārtikas produktus. Lai preces būtu viegli atpazīstamas, to cenu zīmes ir marķētas zilā krāsā, simbolizējot zemāku regulāro cenu. Plašāku informāciju par pieejamajiem produktiem un to klāstu var atrast https://www.maxima.lv/zila-cena-zema-cena.