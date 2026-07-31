Labākās kafejnīcas, kur baudīt latviešu virtuvi. Ieskaties un saglabā idejas!
Dažreiz gardākā maltīte ir tā, kas atgādina par mājām – zupa, kreptīgi gaļas un zivju ēdieni, kā arī dārzeņi ar Latvijas garšaugu aromātiem, kas mums pazīstami jau kopš bērnības. Latviešu virtuve ir gan svētku galds, gan ikdienas komforta ēdiens, kuru gatavošanā īpaša loma ir sezonāliem produktiem un kādam sātīgam proteīna avotam, ko mūsdienās var aizvietot arī ar vegānām alternatīvām.
Ja tieši šobrīd tev kārojas latviskas garšas un vēlies atrast vietu, kur tās baudīt mājīgā atmosfērā, lasi tālāk – aplikācijas visam komanda ir apkopojusi desmit vietas, kuras noteikti ir vērts izmēģināt!
1. Mr. Bobs
Lieliska bistro restorānu ķēde četrās Rīgas lokācijās, kur var baudīt plašu ēdienu piedāvājumu, tai skaitā no latviešu mājas virtuves. Te var atrast tādus latviskās klasikas paraugus kā karbonādes, kotletes, vārītus kartupeļus ar dillītēm, biezpiena pankūkas un daudzus citus gardus ēdienus. “Mr. Bobs” restorāni ir mājīgi un tiem ir āra terases, kur iespējams ieturēt gan ģimeniskas brokastis, gan biznesa pusdienas, gan arī agras vakariņas ar draugiem vai sarīkot banketu. Ērta satikšanās vieta visiem - gan Rīgas centrā, gan Čiekurkalnā un Imantā!
2. Tower Cafe
Modernas, bet vienlaikus omulīgas kafejnīcas "New Hanza" kvartālā un "Panorama Plaza", kuras piemērotas nesteidzīgām brokastīm vai brančam, kā arī biznesa pusdienām ar kolēģiem un vieglam launagam. Abās “Tower Cafe” kafejnīcās pieejamas ēdienkartes no dažādu valstu virtuvēm, bet latviešu virtuvi pārstāv cūkgaļas šnicele, cepti vistas stilbiņi, pupiņu zupiņa un saldajā – biezpiena plācenīši. Laba ikdienas izvēle, turklāt laipni gaidīti arī četrkājainie draugi. Uz abām vietām vari droši braukt ar auto, jo pieejamas arī bezmaksas autostāvvietas.
3. Visi savējie
Krodziņa “Visi savējie” ēdienkartē ik dienas tiek izmantoti vietējie Latvijas produkti un pieejamas latvisku ēdienu variācijas mūsdienīgā mērcē – cūkgaļas karbonāde piparu mērcē, sviestā apcepti kartupeļi ar sīpolu marinādi, jauno kāpostu salātiņi un citas neatkārtojamas garšas. Tā ir mājīga vieta netālu no Āgenskalna tirgus, kur var iegriezties gan brokastīs, gan pusdienās, gan kārtīgās vakariņās. Siltajā laikā gardēžus priecē āra terase un šī ir piemērota vieta, kur satikties mazākiem bariņiem un arī lielākām draugu kompānijām.
4. CITI
Līdzās daudzveidīgajam piedāvājumam, ģimenes kafejnīcas “CITI” ēdienkartē īpaša vieta atvēlēta arī latviešu virtuvei - gaļas un sēņu ēdieniem, ķiploku grauzdiņiem un gardām mājas pankūkām. Turklāt cilvēki stāsta, ka porcijas ir patiešām lielas, tāpēc labāk uz šo vietu dodies ar tukšu vēderu. Restorānā pieejama terase, bērnu zona, privātās telpas ballītēm un pati kafejnīca atrodas dabas ieskautā vietā netālu no Brīvdabas muzeja. Sporta fani šeit novērtēs iespēju sekot līdzi hokeja spēlēm. Izbrauc no Rīgas centra un izmēģini ko jaunu!
5. Lāsīte
Vecrīgas restorānā "Lāsīte" ēdieni tiek gatavoti pēc seno laiku receptēm un pasniegti īstos melnā māla traukos. Krēmīgā ķirbju zupiņa, aukstā zupa, zaļumu sviestā cepts Latvijas upju sams, garšaugu buljonā sutināti vēži un citas latviskas delikateses. Šī vieta atrodas vēsturiskā 15. gadsimta ēkā Pils ielā ar skaistu pagalmu un īpašu viduslaiku noskaņu. Restorānā regulāri skan dzīvā mūzika un ir mierīga, nedaudz noslēpumaina atmosfēra. Klīst leģendas, ka šeit jau izsenis atradies krogs un tam joprojām ir savs spoks, kas klīst pa ēku. Šī vieta derēs vakariem, kad gribas sevi palutināt ar ko īpašu.
6. Varde
Mājīgs bārs ar terasi, plašu ēdienkarti un apiņu dzērienu klāstu, kas piešķir šai vietai latviešu krodziņa noskaņu. Ēdienkartē atradīsi dažādus sātīgus mājas ēdienus, kas pabaros tevi, ģimeni un draugus. Kafejnīcā var skatīties futbolu un citas sporta spēles kopā ar draugiem, spēlēt galda spēles, bet var arī vienkārši nesteidzīgi paēst vakariņas. Piemērots brokastīm, ikdienas pusdienām un arī lielākām vakara svinībām, turklāt pieejama bezmaksas autostāvvieta.
7. LOJA
Jauka vieta Miera ielā, kur var ieturēt gan brokastis, gan kompleksās pusdienas un arī vakariņas nesteidzīgā atmosfērā. Paši kafejnīcas saimnieki saka, ka piedāvā mājas virtuvi – ēdienus, kas gatavoti ar īpašu pieeju un pēc tradicionālām receptēm. Cūkgaļa Latvijas gaumē, vārīta mēle ar sautētiem dārzeņiem, pupiņu zupa, dažāda veida pankūkas un citas garšas no mūsu bērnības. Kafejnīca ir neliela, bet tieši tāpēc perfekti piemērota nelielām privātām ģimenes un draugu ballītēm.
8. Burzma
Moderna food hall tipa vieta T/C “Galerijā Centrs”, kurā pieejami dažādi restorāni, kafejnīcas un bāri vienuviet. Starp dažādu zemju virtuvēm atradīsi arī latviešu ēdienu restorānu “Boom Cafe”, kas piedāvā siļķīti ar biezpienu, milzīgas karbonādes, dažādus dārzeņu sautējumus un arī sēņu ēdienus plašā klāstā. Lieliska izvēle ikdienas pusdienām, kuras var ēst arī uz terases ar kolosālu skatu pār Vecrīgas jumtiem.
9. Lokāls Veranda
Leģendārs Jūrmalas restorāns Jomas ielā, kas piedāvā daudzveidīgu ēdienkarti un arī latviešu mājas virtuves klasiku – karbonādes, kotletes, dažādus dārzeņu ēdienus, zupas un svaigu dārzeņu salātus. Plaša vieta ar terasi un kūrorta noskaņu, kas piemērota gan ģimenes vakariņām, gan lielākiem pasākumiem un svinībām. Šeit var arī sekot līdzi hokeja vai futbola spēlēm un dažos vakaros pat uzdziedāt karaoke. Toties saldajā ne tikai plašs gardumu klāsts, bet arī pastaiga gar jūru!
10. Krodziņš Vīgante
Šis Stabu ielas krodziņš piedāvā latviešu mājas ēdienu no svaigiem vietējiem produktiem. Zupas, gaļas ēdieni, sautējumi, salāti, īpašās kartupeļu pankūkas un citi mīļi ēdieni, kas ne tikai pabaros, bet arī uzlabos noskaņojumu. Pieejama arī terase un privātas telpas, tāpēc tā ir laba izvēle arī lielākām svinībām ar ģimeni vai draugiem. Citi gardēži novērtējuši arī lielisko apkalpošanu.