Garš, tomēr aizvien kompakts. KIA K4 Sport Wagon
Kompaktklases universālis laikā, kad visi raujas uz krosoveriem, ir retums. Šoreiz braucam ar jauno KIA K4 SW jeb Sport Wagon.
Nepilnus 30 000 eiro vērtā automobiļa galvenā vērtība ir dizains un liels bagāžnieks. Sāksim ar otro. K4 SW bagāžas ietilpība ir virs 600 litriem, bet ar nolaistiem sēdekļiem tuvojas pusotram kubikmetram. Mērlente rāda, ka te var ielikt tukšu eiropaleti vai pat trīs vienu uz otras. Bet kurš gan būdams pie pilnas saprašanas vadās pasažieru mašīnā tukšas paletes? Labāk izmēģināsim praktiskāku mēvienību - čemodānu! Lielie ceļojuma koferi brīvi ievietojas divi un pa virsu vēl paliek brīva vieta.
Tagad noskaidrosim, kādas ērtības KIA paredzējusi čemodānu šoferim. K4 ir pilnībās jauns, tomēr elementārs auto modelis - daudz fizisku taustiņu un vienkārša apdare. LX Plus ir vienkāršākā jaunā modeļa komplektācija. Sākuma cena ar atlaidi ir gandrīz 26 000 eiro.
Dzinēji ir divi dažādi, bet abi mazlitrāžas benzīna turbo. Maksimālā jauda - 150 ZS. Paredzētais degvielas patēriņš ir 6,3 litri. 4,7 metrus garam piecvietīgam universālim - nav slikti. No praktiskā viedokļa izdevīgas ir 205/55 R16 izmēra riepas. Jocīgi tikai, ka nav rezerves riteņa, jo vietas zem bagāžnieka grīdas pietiek.
K4 interjerā sastopamas ergonomiskas īpatnības. Dažas sakrīt ar KIA elektromobiļu saloniem, kurpretim citas - nu nepavisam. KIA K4 izceļas ar milzu glāžu turētājiem, bet nekur nav neviena paša gumijas paliktnīša. Viss, ko noliekam - brilles, telefons, atslēgas nemitīgi braukā Bet citādi KIA K4 SW ir parocīgs autombilis. Un vēl - interesantā Morning Haze krāsa, tāpat kā 7 gadu garantija KIA K4 SW ir bez maksas.