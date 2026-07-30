Latvijā kopā ar Ukrainas industriju attīstīs bezpilota sistēmu ražošanu un testēšanu
Ceturtdien, 30. jūlijā, Aizsardzības ministrijā norisinājās svinīga saprašanās memorandu parakstīšana, turpinot un paplašinot jūnija sākumā aizsākto sadarbību starp Latvijas valsts institūcijām, SIA “Baltic Forces” un Ukrainas industriju.
Parakstītie memorandi nostiprina sadarbību starp Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA), SIA “Baltic Forces”, Ukrainas partneruzņēmumiem, kā arī Rīgas Tehnisko universitāti un Latvijas Militāro tehnoloģiju, dronu un robotikas asociāciju. To mērķis ir veicināt vērienīgu investīciju projektu attīstību bezpilota sistēmu ražošanā, tehnoloģiju pārnesē un modernas duālā pielietojuma tehnoloģiju testēšanas infrastruktūras izveidē Latvijā.
“Šī memorandā nostiprinātā sadarbība ir būtisks solis mūsu valsts drošības un militārās nozares pašpietiekamības stiprināšanā. Apvienojot spēkus mēs radām spēcīgu platformu militāro un duālā pielietojuma tehnoloģiju straujākai attīstībai Latvijā. Mums ir būtiski nodrošināt Nacionālos bruņotos spēkus ar modernākajiem bezpilota sistēmu risinājumiem, tādēļ vietējās ražošanas un testēšanas infrastruktūras attīstība ir stratēģiski nozīmīgs ieguvums visai valstij,” uzsver aizsardzības ministrs Raivis Melnis.
Parakstītie memorandi aptver vairākus savstarpēji papildinošus sadarbības virzienus – investīciju piesaisti bezpilota sistēmu un to komponenšu izstrādei un ražošanai, tehnoloģiju pārnesi un industriālās kapacitātes stiprināšanu, kā arī demonstrācijas, testēšanas un inovāciju infrastruktūras attīstību. Kopumā tie veido pamatu konkurētspējīgas bezpilota sistēmu un duālā pielietojuma tehnoloģiju ekosistēmas izaugsmei Latvijā, veicinot investīciju piesaisti, inovāciju attīstību un augstas pievienotās vērtības ražošanu.
“Šodien mēs nostiprinām sadarbību, kas veicinās investīcijas, tehnoloģiju pārnesi un jaunu kompetenču attīstību Latvijā. Sadarbība ar Ukrainas industriju sniedz iespēju ne tikai pārņemt unikālu praktisko pieredzi, bet arī radīt priekšnoteikumus jaunu eksporta produktu attīstībai un Latvijas konkurētspējas stiprināšanai,” uzsver ekonomikas ministrs Viktors Valainis.
Sadarbībā nozīmīga ir ciešā partnerība ar Ukrainas uzņēmumiem, kuri pēdējos gados uzkrājuši unikālu pieredzi un zināšanas bezpilota sistēmu un duālā pielietojuma risinājumu izstrādē reālos kaujas apstākļos. Šī pieredzes apmaiņa sniedz Latvijai iespēju ne vien piesaistīt ārvalstu investīcijas, bet arī pārņemt modernākās tehnoloģijas, audzēt vietējo speciālistu kompetenci un radīt jaunus, starptautiskajos tirgos konkurētspējīgus eksporta produktus.
“Šie memorandi apliecina, ka Latvija spēj piesaistīt partnerus ar unikālu tehnoloģisko pieredzi un vienlaikus veidot vidi, kurā satiekas investīcijas, zinātne, uzņēmējdarbība un inovācijas. Mūsu uzdevums ir panākt, lai šī sadarbība pēc iespējas ātrāk pārtaptu reālos investīciju projektos un jaunās augstas pievienotās vērtības darbavietās,” norāda LIAA direktore Ieva Jāgere.
Jūnija sākumā aizsāktā sadarbība paredz ilgtermiņā attīstīt Latvijā bezpilota sistēmu un duālā pielietojuma tehnoloģiju izstrādi, ražošanu, testēšanu un tehnoloģiju pārnesi, stiprinot valsts drošību, inovāciju ekosistēmu un augstas pievienotās vērtības rūpniecību.