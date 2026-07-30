LIAA aicina pieteikt projektus ārvalstu filmu atbalsta programmā
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) līdz šā gada 21. augustam aicina iesniegt projektus ārvalstu filmu atbalsta programmā.
Programmas rezultātus apliecina arī starptautiski panākumi – ar LIAA atbalstu Latvijā uzņemtā dāņu režisores Majas el-Tukī filma “Nezināmā sieviete” (Woman Unknown) šoruden piedzīvos pasaules pirmizrādi Venēcijas Starptautiskā kinofestivāla galvenajā konkursā.
LIAA īstenotā programma palīdz piesaistīt Latvijai starptautiskus filmu projektus, veicinot investīciju ieplūdi, pakalpojumu eksportu, nodarbinātību un Latvijas starptautisko atpazīstamību.
“Ārvalstu filmu uzņemšana Latvijā ir investīcija mūsu ekonomikā. Tā piesaista ārvalstu finansējumu, rada darbu Latvijas uzņēmumiem un profesionāļiem, veicina pakalpojumu eksportu un vienlaikus stiprina Latvijas atpazīstamību pasaulē. Starptautiski kopražojumi nozīmē, ka Latvijas vārds izskan līdzās pasaules kino industrijas nozīmīgākajiem notikumiem un mūsu profesionāļu darbs sasniedz miljoniem skatītāju visā pasaulē. To apliecina Kristenas Stjuartes debijas spēlfilma “Ūdens hronoloģija”, kas filmēta Latvijā un piedzīvoja pasaules pirmizrādi Kannu kinofestivālā, Latvijas kopražojuma filma “Neredzamā cīņa”, kas guvusi atzinību starptautiskos A klases kinofestivālos, kā arī Latvijā uzņemtā filma “Nezināmā sieviete”, kas šogad iekļauta Venēcijas Starptautiskā kinofestivāla galvenajā konkursā. Šie projekti apliecina, ka Latvija ir uzticams partneris starptautiskajā kino industrijā un spēj īstenot pasaules līmeņa projektus. Mūsu mērķis ir panākt, lai šādu investīciju un starptautisku kopražojumu Latvijā kļūtu arvien vairāk, jo tas vienlaikus stiprina mūsu ekonomiku, eksportspēju un Latvijas reputāciju pasaulē,” uzsver LIAA direktore Ieva Jāgere.
Ārvalstu filmu pienesums Latvijas ekonomikai
Starptautisku filmu ietekme sniedzas daudz tālāk par kino nozari. Tie rada pieprasījumu pēc Latvijas uzņēmumu pakalpojumiem – filmu uzņemšanā tiek izmantoti vietējo producentu, tehnisko speciālistu, būvnieku, transporta uzņēmumu, viesnīcu, ēdināšanas, apsardzes, tulkošanas, pēcapstrādes un citu pakalpojumu sniedzēju pakalpojumi.
Līdz šim LIAA ārvalstu filmu atbalsta programmā piešķīrusi līdzfinansējumu 37 filmu projektiem vairāk nekā 9,97 miljonu eiro apmērā. To īstenošanas rezultātā valsts budžetā samaksāti vairāk nekā 8,84 miljoni eiro nodokļos, savukārt ārvalstu filmu projektu attiecināmās izmaksas Latvijā pārsniegušas 42,1 miljonu eiro.
Programmas ekonomiskais novērtējums liecina, ka tās īstenošana trīs gadu laikā Latvijas ekonomikai radīs aptuveni 72 miljonus eiro eksporta ieņēmumu, bet katrs programmā ieguldītais publiskā finansējuma eiro radīs aptuveni trīskāršu atdevi.
Atbalsts starptautiskiem projektiem
Programma paredz atbalstu ārvalstu filmu, seriālu un animācijas projektu veidošanai Latvijā, kompensējot daļu no projektu īstenošanā veiktajiem attiecināmajiem izdevumiem un veicinot ārvalstu investīciju piesaisti Latvijas ekonomikai.
Filmu programmā atbalsts paredzēts projektiem, kas piesaista ārvalstu finansējumu un izmanto Latvijā reģistrētu uzņēmumu un speciālistu pakalpojumus.
Līdz 30% līdzfinansējums
Programma nodrošina līdzfinansējumu līdz 30% apmērā no projektu attiecināmajām izmaksām. Finansējums tiek piešķirts projektiem, kas atbilst programmas noteiktajiem kvalifikācijas un ekonomiskajiem kritērijiem.
Projektu pieteikumi tiek pieņemti līdz 2026. gada 21. augustam. Plašāka informācija par programmas nosacījumiem un pieteikšanās kārtību pieejama platformā Business.gov.lv.
Par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA)
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas palīdz Latvijas uzņēmumiem augt starptautiskajos tirgos, piesaistīt investīcijas un attīstīt inovācijas. LIAA atbalsta uzņēmumu eksportu, jaunu tirgu apguvi, investīciju projektu īstenošanu un Latvijas konkurētspējas stiprināšanu pasaules ekonomikā.