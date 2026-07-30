Dainis Gašpuitis skaidro, kāpēc Krievijas ekonomikas recesija būtiski neietekmē kara gaitu
Pašlaik ekonomika Krievijai nav būtisks faktors, un viss svarīgākais notiek kaujas laukā. Taču, tuvojoties ziemai un pieaugot ukraiņu triecieniem pa agresorvalsts energoinfrastruktūru, situācija var mainīties, intervijā LETA saka “SEB bankas” ekonomists Dainis Gašpuitis.
Gašpuita ieskatā Krievijas ļodzīgā ekonomika karu tieši ietekmēs tikai tad, kad tā kļūs nekontrolējama. Proti, kad ekonomisko problēmu dēļ valstī sāksies sociālie nemieri un haoss, Kremlis vairs nebūs spējīgs karu turpināt. Kamēr Krievijas diktatora Vladimira Putina režīms spēs situāciju kontrolēt, iedzīvotāju dzīves līmeņa pasliktināšanās kara vešanu neietekmēs.
Pašlaik ir saasinājušās problēmas Krievijas ekonomikā, ar to vispirms jau domājot visaptverošu degvielas krīzi un salīdzinoši augsto inflāciju. Cik nopietnas ir problēmas agresorvalsts ekonomikā?
Krievijas ekonomikas problemātika mums ir aktuāla, skatoties caur kara prizmu. Šādā kontekstā raugoties, daudzi Krievijas makroekonomiskie rādītāji mums pat nav svarīgi. No makroekonomikas skatpunkta šie rādītāji nekādu traģisku ainu neuzrāda. Pērn Krievijas iekšzemes kopprodukts (IKP) pat ir audzis, bezdarbs ir ekstrēmi zems, inflācija ir 6%, kas nerāda neko ārkārtēju.
Vienlaikus mēs redzam, ka notiek kopējā ekonomikas struktūras degradācija. Jautājums ir par reālo situāciju, jo oficiālajai statistikai mēs īsti ticēt nevaram. IKP nav tas rādītājs, kas raksturo Krievijas militāro spēku, kā arī neatbild uz jautājumu, cik ilgi Krievija spēs karu turpināt. Tajā pašā laikā Krievijai strauji pieaug jauna veida riski, kas ekonomikas šķiebšanos, kas aizsākās jau 2014. gadā, ļoti strauji paātrinās. Pašlaik šī šķiebšanās notiek tik ļoti strauji, ka ir grūti prognozēt, kura mirklī tā var radīt nekontrolējamu notikumu virkni, kad ekonomika brūk. Ir daudzi rādītāji, kas liecina, ka situācija ļoti spēcīgi mainās uz slikto pusi, kas var negatīvi atsaukties uz Krievijas spējām turpināt karot. Būtiskākais jautājums: vai ekonomika būs tas faktors, kas liks karu apstādināt?
Un kāda ir jūsu atbilde?
Ekonomika nav bijusi, un pašlaik nav norādes, ka varētu būt faktors, lai karu apstādinātu. Lai gan pašreizējā ekonomikas struktūras, tostarp cilvēkkapitāla, degradācija būs uz daudzām desmitgadēm, un lielā mērā pat neatgriezeniska. Vienlaikus mēs redzam, ka ekonomika nav faktors, lai Putins atkāptos no saviem mērķiem. Pašlaik vienīgais, kas var radīt pavērsienu karā, ir pats Putins, bet pašlaik tam nav nekādu indikāciju. Tajā pašā laikā Ukrainas spēcīgie dronu triecieni pa Krievijas infrastruktūru var radīt situāciju, kurā Kremlis zaudē kontroli pār ekonomiku, tā sāk brukt un iestājas haoss. Pie šāda scenārija turpināt karu var izrādīties neiespējami. Un nevis tāpēc, ka pietrūktu resursu, bet valsts kļūtu nekontrolējama.
Vai redzat priekšnoteikumus šādam scenārijam?
Tādi pašlaik veidojas, bet, kā tas attīstīsies, mēs nevaram prognozēt. Mēs nezinām, cik straujā tempā Ukrainas triecienu ietekme var izvērsties. Ukraiņu jaudas strauji aug, un viņi ir kļuvuši ļoti efektīvi. Pat, ja ekonomika degradējas un ir, piemēram, bankroti, bet valsts saglabā pār to kontroli un līdz ar to arī kontroli pār sabiedrību, manā skatījumā karš var turpināties. Kā jau teicu, ekonomikas pasliktināšanās nav tas faktors, kas liktu apstādināt karu, ja vien tiek saglabāta kontrole pār to.
Ko nozīmē “saglabāt kontroli pār ekonomiku” un kā izpaustos šīs kontroles zaudēšana?
Mēs redzam, ka ekonomiskā situācija ir ļoti atšķirīga dažādos Krievijas reģionos. Vairākas sabiedrības grupas jau izjūt ienākumu zudumu un dzīves dārdzības pieaugumu. Tomēr tas vēl nav radījis masveida sociālo neapmierinātību. Režīms pagaidām vēl veiksmīgi kontrolē sociālos procesus. Mēs redzam, ka ir ierobežota “Telegram” kanālu darbība, vispār interneta darbības ierobežojumus. Kremlis visu laiku pievelk skrūves, lai saglabātu kontroli. Nav izslēgts scenārijs, kad valsts pietuvojas Ziemeļkorejas modelim. Pat, ja dzīves līmenis pasliktinās, bet primārās vajadzības karošanai tiek apmierinātas, tad kara mērķi mainīti netiks.
Kāpēc Krievijai, neskatoties uz visām sankcijām, vēl joprojām pietiek naudas kara vešanai, algu maksāšanai algotņiem? Kas ir šīs naudas avots?
Jā, tas ir pārsteidzoši. Teju puse pasaules, gan ne bez iespringuma, palīdz Ukrainai, bet Krievija piecus gadus spēj turpināt karot. Taču šīs spējas tika uzkrātas jau krietni iepriekš. Jau kopš 2014. gada Krievija visus savus naftas ieņēmumus nepludināja ekonomikā, bet tika veidoti dažādi uzkrājumi. Naftas nauda netika lietota iedzīvotāju labklājībai, kas jau norādīja, ka mērķi ir citi. Proti, cilvēku dzīves līmenis nav primārais. Diezgan konsekventi visa ekonomika tika virzīta uz kara sliedēm.
Turklāt no padomju laikiem saglabājušās jaudas bija pietiekami spēcīgas. Līdz ar to naftas ienākumi nonāca pie dažiem oligarhiem un tika novirzīti ģeopolitisku mērķu īstenošanai. Laikus tika paredzēts, ka kara gadījumā būs sankcijas, būs pretsitiens, un rezerves tika veidotas, lai to pārdzīvotu. Šie uzkrājumi ir viens no priekšnosacījumi, kas Krievijai ļauj ģenerēt resursus kara mašīnai. Līdz šim šie uzkrājumi kara izmaksu radīto spiedienu ļāva nepārlikt uz iedzīvotājiem, taču nupat šis spiediens arvien pieaug.
Problēmas ar finansēm aug katastrofālā ātrumā. Tāpēc mēs Krievijā dzirdam runas par iespējamu nodokļu palielināšanu, kas nozīmē, ka nauda kara turpināšanai varētu tikt ņemta no iedzīvotājiem, no vietējās ekonomikas, kas līdz šim bija pasargāta.
Dominējošais varas vēstījums iedzīvotājiem bija: dzīvojiet savu dzīvi, mēs taisīsim ģeopolitiku. Līdz šim ekonomika spēja funkcionēt, par spīti sankcijām, kas deva savu ietekmi, tomēr bija ļoti selektīvas un pakāpeniskas, kas ļāva Krievijai pielāgoties un atrast dažādus apkārtceļus. Lai gan Eiropas Savienība iesaldēja Krievijas noguldījumus 210 miljardu eiro apmērā, tos izņemot no kara mašīnas uzturēšanas, tomēr diemžēl prasmīga ekonomikas vadība ļauj karu vest vēl joprojām. Vēl viens no faktoriem, kas ļauj tīri ekonomiski Krievijai turpināt karu, ir Ķīna.
Vai mēs varam cerēt, ka šie uzkrājumi kādā brīdī izbeigsies jeb tur ir kāds ģenerējošais faktors un resursi visu laiku nāk klāt?
Gan, gan. Krievijas resursu pietiekamību ilga kara vešanai noteica arī tas, ka sankciju pieņemšana pret Krievijas energoresursiem, īpaši naftu, bija ļoti ilgstošs process. Piemēram, iepriekšējā ASV prezidenta Džo Baidena administrācija ļoti baidījās šādas sankcijas ieviest. Līdz ar to ļoti ilgi Krievijai bija iespējas resursus ģenerēt. Pirmās nopietnās problēmas parādījās līdz ar naftas cenu kritumu, kam sekoja stingro sankciju ietekme un nopietnie ukraiņu dronu triecieni. Līdz ar to šie resursi, kas zināmā mērā spēja kompensēt negatīvās ekonomiskās tendences, strauji dilst. Pēdējos mēnešos to ļoti pastiprina Ukrainas droni.
Līdz ar to Krievijai noturēt ekonomiku kontrolētā degradācijā var kļūt problemātiski. Mēs redzam, ka jau pērn budžeta deficīts bija četras reizes lielāks nekā tika prognozēts. Un šā gada pirmajā pusgadā tas jau ir par 50% lielāks nekā pērn kopumā. Sistēmiskās problēmas tikai aug, aizvien spēcīgāks spiediens jūtams banku sistēmā, problēmas pieaug būvniecībā un nekustamo īpašumu segmentā, kas kombinējas ar negūtiem resursiem naftas sektorā.
Līdz ar to līdz gada beigām var parādīties jauni nopietni izaicinājumi, kas var likt Kremlim spert tādus soļus, kas ir ārpus prognozējamības. Līdz šim, raugoties no Krievijas skatupunkta, visas ekonomiskās problēmas ir bijušas vadāmas, bet līdz gada beigām jau var parādīties kādi procesi, kas var kļūt nevadāmi. Tad tas var atsaukties uz to, ko mēs redzam frontē. Tā ka primārais, uz ko mēs varētu cerēt ekonomikas jomā, ir, ka procesi kļūst nekontrolējami.
Proti, mēs runājam par iekšpolitisko spriedzi sabiedrībā?
Jā, cilvēki var zaudēt darbu, iespējami maksātnespējas procesi, bizness apstājas. Lai oponētu pret karu, ir jābūt ļoti drosmīgiem, jo tur uzreiz ir kriminālatbildība, bet cilvēki var sākt protestēt pret ekonomiskām problēmām. Sarežģījumi ar degvielu atsaucas uz lauksaimniecību un pārtikas ražošanu. Un problēmas ar pārtikas pieejamību jau var radīt pavisam citu motivāciju sabiedrībā iebilst pret varu, nekā tikai tad, ja cenas vienkārši pieaug. Pārtikas nepieejamība var radīt masveida neapmierinātību, tostarp arī reģionos.
Līdzīgi kā bija Pirmajā pasaules karā arī tagad iekšpolitika var sākt dominēt pār karu, un demoralizācija armijā var būt tik liela, ka armija kā kontrolēta vienība beidz pastāvēt. Tas, protams, ir ļoti hipotētisks scenārijs, kuru mēs varētu sagaidīt tuvāk gada beigām. Indikācijas, ka tas ļoti satrauc Kremli, ir redzamas, tiesa gan, netiešā veidā. Jo tiešais vēstījums vēl joprojām ir, ka nekāda piekāpšanās nav gaidāma. Bet netieši ir redzami vēstījumi Rietumiem: piebremzējiet Ukrainu, jo Krievijas sadalīšanās nav jūsu interesēs.
Par ko liecina tas, ka Krievijas propagandistu vēstījumos teju par galveno ienaidnieci ir kļuvusi centrālā banka un tās vadītāja Elvīra Naibuļina, kas atsakās pietiekami strauji pazemināt procentu likmes?
Tas parāda, ka ekonomiskie procesi var būt ar pretējām interesēm. Protams, augstās procentu likmes rada spiedienu uz ekonomiku. Ja 40% no Krievijas budžeta aiziet militārajām vajadzībām, karam, tad 10% no budžeta aiziet maksājumos par parādu. Augstās procentu likmes ietekmē arī biznesu, kas nav ieinteresēts pie šādām likmēm investēt, jo vienkāršāk ir noguldīt depozītā. Taču centrālās bankas primārais fokuss ir inflācijas ierobežošana un banku stabilitāte. Pie augstas inflācijas var brukt bankas, kas var būt ļoti nopietns katalizators vispārējam ekonomikas sabrukumam. Jau pašlaik mēs redzam, ka spiediens uz banku sistēmu ir pieaugošs, un banku ļodzīšanās var būt visas ekonomikas sabrukuma priekšvēstnesis. Līdz šim centrālās bankas nostāja bija viens no faktoriem, kas noturēja inflāciju kaut cik pieņemamā līmenī un nodrošināja banku funkcionēšanu.
Kā izvērtīsies situācija, ja centrālā banka būs spiesta piekāpties politiskajam pieprasījumam un strauji pazemināt procentu likmes?
Spekulācijas par to notiek jau labu laiku. Līdz šim Putina respekts pret Naibuļinu ir ļāvis viņai saglabāt amatu. Taču augošais spiediens var likt izšķirties iet pa citu ceļu, kā tas bija, piemēram, Turcijā (Turcijas valdība atteicās paaugstināt procentu likmes augstas inflācijas apstākļos un 2024 gadā inflācija pārsniedza 74% - red.). Arī ASV prezidentam Donaldam Trampam ir līdzīgs uzstādījums par politisku procentu likmju samazināšanu. Šādu scenāriju arī Krievijā nevar izslēgt, bet tas nozīmēs, ka var rasties papildus haoss, jo cilvēki augošas inflācijas apstākļos var mesties izņemt noguldījumus, un var sabrukt banku sistēma. Tad ekonomikas ļodzīšanās var kļūt sistēmiska, un Kremlim var nebūt pietiekami līdzekļu, lai situāciju stabilizētu. Ja politiķi iejaucas makroekonomiskajos procesos, tas nekad nenoved pie laba iznākuma ekonomikā. Tādēļ Rietumos, arī Latvijā, ir likumā nostiprināta centrālās bankas neatkarība.
Tad jau Ukrainas un Rietumu interesēs ir, lai centrālā banka šo cīņu zaudē un Krievija saskaras ar jūsu aprakstītājām problēmām?
Jā, jo līdz šim centrālās bankas nostāja ir ļāvusi Krievijas ekonomikai noturēties, neraugoties uz visām sankcijām. Jebkura politiska iejaukšanās nozīmētu, ka haoss var iestāties ātrāk. Tā kā pieaug sankciju un citu jau minēto faktoru ietekme, politiķu vēlme iejaukties tikai pastiprināsies. Līdz ar to Krievijas ekonomikā virzība uz haosu var būt redzama. Taču es neņemtos prognozēt, kādā laika periodā šis haoss iestāsies.
Ja Ukraina vēl pastiprinās savus veiksmīgos uzbrukumus, tad es domāju, ka Krievija, tuvojoties ziemai, var nonākt ļoti sarežģītā situācijā. Īpaši triecieni pa energoinfrastruktūru ziemas apstākļos var radīt grūti prognozējamu situācijas attīstību. Neapmierinātība ar situāciju pamazāk rūgst. Aptaujas liecina, ka pieaug to iedzīvotāju skaits, kas uzskata, ka karš ir jābeidz, un Putina reitingi turpina slīdēt uz leju. Tomēr mums tas var likt būt piesardzīgiem, jo šī neapmierinātība var Putinu pamudināt uz jaunām avantūrām.
Kā visu šo spēli var ietekmēt Ķīna? Vai Ķīna savu ģeopolitisko apsvērumu dēļ nevar izšķirties par atbalstu Krievijai?
Pašlaik Ķīnas atbalsts ir tas, kas ļauj Krievijai īstermiņā turpināt šo bezjēdzīgo karu. Taču tas pasliktina ekonomikas degradāciju. Vienlaikus Ķīnas atbalsts ir tas, kas ļāvis Krievijai līdz šim tik labi noturēties, kā arī uztur nenoteiktību par notikumu tālāko attīstību. Par kara izbeigšanu var būt dažādas politiskās vienošanās un risinājumi, bet Ķīna var to vektoru nozīmīgi ietekmēt.
Uz kuru pusi?
To mēs nezinām. Tas atkarīgs no tā, ko Ķīna konkrētajā brīdī uzskatīs par sev izdevīgu. Līdz šim Ķīna nav ieguldījusies ar visu savu spēku, lai atbalstītu Krieviju. Ķīna it kā nosoda starptautisko normu pārkāpumus, tomēr Rietumu sankcijām nepievienojās un no savas puses nav spērusi tādus soļus, kas liktu Krievijai meklēt kādus risinājumus kara izbeigšanai. Ķīna nav atklāts Krievijas sabiedrotais, bet tomēr ir tās ambīcijas atbalstoša. Taču ir grūti prognozēt, kādi būs Ķīnas apsvērumi pēc gada. Kaut vai tāpēc, ka Ķīna var uzskatīt, ka Krievijas sabrukums nav tās interesēs. Tas var paildzināt kaut kādu procesu agoniju.
Tajā pašā laikā vairāki Rietumu analītiķi norāda, ka Ķīna, lai cik varena tā nejustos, tomēr nevēlas pakļūt zem amerikāņu sankcijām.
Protams, ka Ķīna to nevēlas un tai nav bijusi arī interese šajā karā atklāti nostāties Krievijas pusē. Tomēr arī Ķīnas tarifu karš ar ASV parādīja, ka vairāk un spēcīgākas kārtis ir Ķīnai. Ķīna pašlaik nav noskaņota Krievijas dēļ iet uz atklātu konfrontāciju ar Rietumiem, vienlaikus, ja tā jutīs, ka tas ir tās interesēs, Ķīna no konfrontācijas nebaidīsies. Pēdējos mēnešos mēs arī redzam Eiropas Savienības nostāju, ka jāsāk mazināt Ķīnas augošā un negatīvā ietekme uz Eiropu. Jautājums, kurš no kura ir vairāk atkarīgs – Ķīna no Eiropas vai Eiropa no Ķīnas? Ir vairākas jomas, kurās mēs diemžēl esam kļuvuši pārāk atkarīgi no Ķīnas. Līdz ar to tarifi nav tas, kas izbiedētu Ķīnu.
Bet sankcijas bankām?
Tas nebūtu tas spēcīgākais arguments. Jau pašlaik redzam, ka nerietumu valstis veido dažādas alternatīvas, lai izvairītos no Rietumu sankciju ietekmes savām bankām. Turklāt attiecībā uz sankcijām vienmēr ir jautājums, cik daudz un tālu tās eskalēt.
Nedaudz šo ietekmes sviru pārvērtējot, tas var radīt pretēju efektu. Tas ir līdzīgi kā ar naftas cenām. Naftas ražotāji saprot, ka viņu ieņēmumu pieaugums šobrīd augošu cenu dēļ atsauksies negatīvi nākotnē, jo pircēji meklēs un atradīs iespējas mainīt savu patēriņa struktūru. Tā ka es teiktu, ka pašlaik Ķīnai parādās daudz nopietnākas ietekmes sviras uz Rietumu ekonomikām nekā otrādi. Mēs redzējām, ka ASV piebremzēja eskalējošo politiku attiecībā uz Ķīnu, jo īstermiņa ietekme uz šo valsti bija mazāka nekā ietekme uz pašu ASV. Tiek meklētas iespējas mazināt atkarību no Ķīnas, taču mēs esam pārāk daudz uz tās adatas uzsēdušies. Nepatīkamākais secinājums ir tas, ka apzināti nokāpt no šīs Ķīnas adatas pat īsti nav iespējams. Neraugoties uz visiem drošības riskiem, investīciju vektors tomēr ir virzienā uz Ķīnu.
Vai Eiropai un ASV vēl ir kādas neizmantotas sankciju iespējas pret Krieviju?
Es domāju, ka ir. Lai gan var saprast, ka krievi par to drusku iesmej. Jaunu sankcijām pakļautu cilvēku iekļaušana sarakstos nerada nekādu ietekmi uz Krievijas ekonomiku un spējām vest karu. Cilvēki gaida, kad būs kāda nopietna un izšķiroša sankciju pakete. Bet jebkuras sankcijas ir jāievieš un jāuzrauga to ievērošana. Tas bieži vien nav vienkārši izdarāms, kaut vai tāpēc, ka pasaulē ir virkne valstu, kas uz Krieviju un Ukrainā notiekošo skatās pilnīgi atšķirīgi no Rietumiem. Sankciju ieviešana un uzraudzīšana ir ļoti apjomīgs birokrātiskais un arī finansiālais slogs. Daudzi var uzdot jautājumus, kāpēc ļauj kuģot “ēnu flotes” kuģiem? Protams, var jau tos nolikt ostā, bet visas tam sekojošās tiesvedības rada milzīgas izmaksas. Jautājums, kurš tās segs?
Tajā pašā laikā nevajadzētu novērtēt par zemu jau pieņemtās sankcijas, kas strādā. Ja krievi ņirgājas par noteiktajām sankcijām, tas tikai liecina, ka tās viņiem nepatīk. Tomēr ir ļoti daudz jomu, kur sadarbība ar Krieviju ir atsākusies, īpaši, ja runājam par sportu.
Sarunu rezumējot, vai Ukrainas kara risinājums tomēr būs kara laukā un ekonomika būs tikai blakus faktors?
Šobrīd ekonomika nebūs galvenais risinājums, jo viss tomēr risinās kara laukā. Tomēr, ukraiņu triecienu jaudai pieaugot, ekonomika var kļūt par nozīmīgu faktoru, bet to mēs redzēsim pēc kāda pusgada. Proti, ukraiņu triecieni var radīt nekontrolējamu situāciju, kad rodas sociālais haoss un karš vairs nav iespējams. Es teiktu, ka ziema būs nopietns faktors, kad situācija var būtiski mainīties.