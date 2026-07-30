Mākslīgais intelekts var sadārdzināt telefonus un datorus - kāpēc elektronika kļūst dārgāka?
Jauna viedtālruņa vai klēpjdatora iegāde nākotnē var kļūt dārgāka – pie tā daļēji vainojams straujais mākslīgā intelekta uzplaukums. Ražotāji arvien vairāk novirza mikroshēmu un atmiņas ražošanas jaudas AI datu centriem, radot deficītu komponentēm, kas nepieciešamas arī ikdienas elektronikai.
Pēdējos gados mākslīgā intelekta tehnoloģijas ir strauji attīstījušās, taču tam ir arī blakusefekts – pieaug pieprasījums pēc jaudīgām atmiņas mikroshēmām. Tās nepieciešamas ne tikai lielajiem datu centriem, bet arī viedtālruņiem un datoriem.
Īpaši pieprasīta kļuvusi tā dēvētā HBM (High Bandwidth Memory) atmiņa, kas ļauj ātri apstrādāt milzīgus datu apjomus un tiek izmantota AI sistēmu darbībā. Mikroshēmu ražotājiem šādu komponentu izgatavošana ir izdevīgāka nekā parasto datoru un telefonu atmiņu ražošana.
Ražotāji dod priekšroku ienesīgākiem AI komponentiem
Tās pašas kompānijas, kas ražo atmiņas viedtālruņiem un klēpjdatoriem, izgatavo arī serveriem paredzētās mikroshēmas. Taču rūpnīcu jaudas nav iespējams ātri palielināt – jaunu ražotņu izveide prasa vairākus gadus un miljardiem lielas investīcijas.
Tāpēc daļa ražotāju pārvirza savas iespējas uz dārgākiem un ienesīgākiem AI risinājumiem. Tā rezultātā patērētāju elektronikā izmantotās DRAM un NAND atmiņas kļūst dārgākas.
Dārgāka atmiņa var nozīmēt dārgākus datorus
Operatīvā atmiņa un SSD diski ir būtiska daļa no klēpjdatoru pašizmaksas. Jo lielāka ierīces atmiņa, jo vairāk ražotāju izjūt cenu kāpumu.
Analītiķi prognozē, ka datoru vidējā cena 2026. gadā var pieaugt. Ražotāji gan ne vienmēr izvēlēsies vienkārši palielināt cenu – iespējams arī cits scenārijs: par līdzšinējo summu pircēji saņems vājāku komplektāciju.
Piemēram, ierīce, kurai iepriekš būtu bijusi 16 GB operatīvā atmiņa un 512 GB SSD, varētu tikt piedāvāta ar 8 GB RAM un 256 GB disku par līdzīgu cenu.
Arī viedtālruņi var kļūt dārgāki
Arvien vairāk tālruņu tiek aprīkoti ar mākslīgā intelekta funkcijām, kas darbojas tieši ierīcē. Tam nepieciešami jaudīgāki procesori un lielāks atmiņas apjoms.
Tas nozīmē, ka AI ietekmē viedtālruņu cenas divējādi – tas palielina pieprasījumu pēc komponentēm un vienlaikus liek ražotājiem izmantot dārgākas tehnoloģijas.
Pircēji var sastapties ar situāciju, kad pazīstams modeļa nosaukums paliek nemainīgs, taču samazinās atmiņas apjoms vai tiek atteikts no dažām funkcijām.
Vai cenas veikalos pieaugs uzreiz?
Ne vienmēr. Lielie ražotāji bieži vien iepriekš noslēdz līgumus par komponentu piegādēm un izmanto noliktavās esošos krājumus. Arī veikali kādu laiku var turpināt pārdot ierīces, kas iepirktas par iepriekšējām cenām.
Tomēr cenu kāpums var parādīties pakāpeniski:
- būs mazāk izdevīgu komplektāciju;
- samazināsies akciju skaits;
- jaunie modeļi var maksāt vairāk;
- par to pašu cenu pircējs saņems mazāku atmiņas apjomu.
Visvairāk tas var skart budžeta klases ierīces, kur pat neliels izmaksu pieaugums būtiski ietekmē ražotāju peļņu.
Vai tagad jāsteidzas pirkt jaunu telefonu vai datoru?
Eksperti neiesaka iegādāties ierīci tikai baiļu dēļ par cenu kāpumu – gala cenas ietekmē arī valūtu kursi, konkurence, loģistika un ražotāju stratēģija.
Tomēr tiem, kuri jau plāno iegādāties jaunu klēpjdatoru vai viedtālruni un atrod piemērotu modeli ar labu atlaidi, vērts ņemt vērā – pēc dažiem mēnešiem līdzīga komplektācija var maksāt vairāk vai būt pieejama ar mazāku atmiņas apjomu.