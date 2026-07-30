Pirms 90 gadiem sākts projekts šajā jomā nu ļauj Latvijai būt līderos starp kaimiņiem
Latvijas energosistēma ir veidojusies ilgstošā vēsturiskā periodā – tieši pirms 90 gadiem, 1936. gada 4. augustā pieņēma likumu par Ķeguma HES būvi, atverot jaunu lappusi enerģētikas attīstībai Latvijā.
AS "Latvenergo" HES tehniskais direktors Andris Zēģele pārliecināti uzsver, ka Ķeguma HES ir Latvijas zaļās enerģijas ģenētiskais kods. Gan Ķeguma, gan Rīgas un Pļaviņu hidroelektrostacijas kā Daugavas HES kaskāde veido Latvijas energosistēmas mugurkaulu.
Latvija kā Baltijas līdere
Rīgas, Ķeguma un Pļaviņu hidroelektrostacijas ar kopējo jaudu 1 558 MW lielā mērā nodrošina Latvijas augsto pozīciju starp ES valstīm zaļās enerģijas kontekstā. Kā stāsta A. Zēģele, Daugavas HES ražošanas apjomi ir tieši atkarīgi no dabas apstākļiem – vasarā, kad ūdens pietece ir maza, izstrāde ir ievērojami zemāka nekā ziemas un pavasara daudzūdens periodā. Līdz ar to laikā, kad ūdens upē ir daudz, Daugavas HES spēj saražot pat visu Latvijai nepieciešamo elektroenerģijas daudzumu, savukārt pārējā laikā priekšroka ir citiem ražošanas veidiem.
“Lai arī pasaules mērogā Daugavas HES ūdenskrātuves ir salīdzinoši nelielas, tomēr, izmantojot ūdenskrātuvju tilpumus, ir iespējams ūdeni uzkrāt un strādāt tad, kad tas ir vairāk nepieciešams. Šobrīd “Latvenergo” vēl vairāk attīsta atjaunīgās enerģijas ražošanas portfeli, kurā līdzās Daugavas HES ienāk saules un vēja enerģijas ražotnes, esošo ģenerācijas portfeli palielinot par 1000 megavatiem (MW),” skaidro HES tehniskais direktors.
Tādējādi Daugavas hidroelektrostaciju jaudas ir pamats, kas papildināts ar strauji augošiem vēja un saules projektiem, elastīgām termoelektrostaciju ražošanas spējām, izvirzot Latviju par Baltijas līderi. Tieši mums, Latvijai, ir daudzveidīgākās ražošanas iespējas Baltijā – tādas, kādas nav pieejamas nevienam no mūsu reģiona konkurentiem.
Hidroelektrostaciju nozīme nemazināsies
A. Zēģele uzsver, ka, lai arī strauji attīstās dažādi atjaunīgās enerģijas jaudas veidi, “Latvenergo” HES loma elektroenerģijas tirgū paliek nemainīga. “Tās ir ražošanas jaudas, kas var uzsākt elektroenerģijas ražošanu trīs minūšu laikā un piegādāt to tirgū klientiem. Šobrīd Rīgas un Ķeguma HES ir ieguvušas jaunu lomu – tās ir viens no pakalpojumu sniedzējiem balansēšanas tirgū pēc Baltijas elektrosistēmas sinhronizēšanās ar kontinentālo Eiropu, savukārt Pļaviņu HES ir balsts elektroenerģijas sistēmas atjaunošanai tās pilnīgas atslēgšanās gadījumā,” plašāku ieskatu sniedz speciālists.
Turpinot viņš skaidro, ka, pasaulei attīstoties un kļūstot pieejamām jaunām tehnoloģijām, HES joprojām būs svarīgs elements energosistēmas stabilai darbībai, jo tās spēj nodrošināt gan drošas bāzes jaudas nepārtrauktai energoapgādei, gan operativitāti un manevrētspēju, kas nepieciešama mainīgo vēja un saules resursu līdzsvarošanai.
Nav vienādu gadu Daugavā
Vēsturiski plāni par Daugavas izmantošanu elektroenerģijas ražošanai ir jau no vismaz 20. gs. sākuma. “Daugavas HES ir mūsu valsts vēsturisks mantojums, un mūsu atbildība ir to labākajā veidā izmantot,” tā A. Zēģele. Neatkarīgi no tā, kāda ir gada vidējā pietece Daugavā, “Latvenergo” hidroelektrostacijas gadā vidēji saražo 40 līdz 50 % no Latvijas elektroenerģijas patēriņa.
“Nenoliedzams ir fakts, ka nav vienādu gadu Daugavā un tās ūdens pietecē. Novērojumu pieredze rāda, ka pakāpeniski mainās rudens, ziemas un pavasara režīms, piemēram, 2023. un 2024. gadā piedzīvojām ūdens bagātus pavasara palus, savukārt 2025. gadā tādu nebija. Pavasara palu pīķis, kādu ilggadēji varējām novērot periodā no marta vidus līdz maija vidum, kļūst mazāk izteikts, tai pat laikā ziemas kļūst daudz bagātākas ar ūdeni,” stāsta A. Zēģele.
Vides mērķi nepieļauj kaitējumus
Kā lielam tirgus dalībniekam “Latvenergo” ilgtspējas stratēģijas mērķi vides jomā ir līdz 2030. gadam samazināt tiešās CO2 emisijas par 47 %, salīdzinot ar 2021. gadu, kā arī līdz 2040. gadam sasniegt klimatneitralitāti elektroenerģijas ražošanā. HES tehniskais direktors norāda, ka “ilgtspējas stratēģijā nodefinētie vides mērķi paredz nepieļaut nozīmīgu kaitējumu videi gadījumu, samazināt ūdens patēriņu par 65 % uz saražotās enerģijas vienību, salīdzinot ar 2022. gadu, uzlabot ekoloģisko kvalitāti Daugavas baseina upēs.”
Viņš neslēpj, ka, ja runā tieši par klimatu, tad tā “ietekme ir nepārprotama, un izmaiņas izjūtam arī mēs.” “Latvenergo” novērojumi liecina, ka, ļoti iespējams, arī turpmāk ziemas un pavasara periodi kļūs ūdens bagātāki un garāki, bet samazināsies izteikts pieteces pīķis, kā tas ir bijis līdz šim, savukārt vasaras būs ar garākiem karstuma periodiem un vēl sausākas, kas negatīvi ietekmēs arī pieteci upēs.
Varam saražot vairāk
A. Zēģele uzsver, ka enerģētikā lēmumi tiek pieņemti ar tālu skatu nākotnē. Jau 2013. gadā tika uzsākta un drīzumā noslēgsies vērienīga Daugavas HES rekonstrukcija, kuras ietvarā notiek pēdējo vēl nerekonstruēto 11 hidroagregātu atjaunošana.
“Piemēram, Pļaviņu HES jauda ir palielināta no 825 līdz 907,6 MW. Arī Ķeguma HES priekšā pēdējo divu nerekonstruēto hidroagregātu pārbūve, kas ļaus paaugstināt stacijas jaudu līdz 264 MW. Nomainot novecojušās hidroagregātu komplektējošās daļas, ir ieguvums mums visiem un videi. Varam ar to pašu ūdens daudzumu varam saražot vairāk elektroenerģijas,” izskaidro HES tehniskais direktors, piebilstot, ka šī rekonstrukcija ļaus HES strādāt vēl vismaz 40 gadus Latvijas labā līdztekus citiem enerģijas iegūšanas veidiem.
Būtiskākie HES ieguvumi videi
Speciālists norāda, ka grūti prognozēt, cik liela ietekme uz vidi būtu, ja tas pats enerģijas daudzums būtu jāražo no fosilajiem resursiem – gāzes, mazuta, oglēm, nevis tīra ūdens. “Tādējādi Daugavas HES ir viens no stūrakmeņiem Latvijas pārejā uz klimatneitrālu ekonomiku, kas nodrošina stabilu, atjaunīgu elektroenerģiju bez tiešām CO₂ emisijām ražošanas procesā, kādas rodas no fosilajiem resursiem,” tā A. Zēģele.
Hidroelektrostacijām un to ūdenskrātuvēm ir būtiska nozīme pavasara palu laikā, tās ļauj efektīvi mīkstināt plūdu riskus un samazināt to radīto ietekmi uz pieguļošajām teritorijām. Pali Daugavā ir parādība, kas bijusi vienmēr, un jau pirms HES izbūves nepieredzētā apjomā tie tika novēroti visā Latvijas teritorijā. Pirms Pļaviņu HES izbūves palu ūdeņi regulāri applūdināja lielas teritorijas lejpus Pļaviņām, t.sk. Rīgu, bet šādi plūdi, piemēram, Jaunjelgavā, kopš Pļaviņu HES uzbūvēšanas vairs nav novēroti.
A. Zēģele atkārtoti uzsver, ka Daugavas HES kaskāde ir stratēģisks resurss, kas ne tikai stiprina Latvijas enerģētisko neatkarību, bet arī ļauj valstij saglabāt vienu no augstākajiem atjaunīgās enerģijas īpatsvariem Eiropā.
Ražošana un aizsardzība ir līdzsvarā
“Daudzi nezina, bet enerģijas ražošanas un dabas aizsardzības līdzsvarošana ir viens no “Latvenergo” ikdienas darbības pamatiem. Galvenais princips, līdzīgi kā medicīnā, ir nekaitēšanas princips – vispirms izvairāmies no ietekmes, ja tas nav iespējams, mazinām to un kompensējam,” par pieeju stāsta A. Zēģele.
Tā kā HES izbūve ir nozīmīgs vēsturisks mantojums, tādēļ šī brīža galvenais uzdevums ir nodrošināt to ilgtspējīgu darbību, maksimāli samazinot to radīto ietekmi uz apkārtējo vidi un ūdens ekosistēmām. A. Zēģele raksturo “Latvenergo” pieeju kā proaktīvu, integrējot dabas aizsardzību savā ikdienas darbībā. Piemēram, tiek attīrītas upes, ik gadu izvietotas mākslīgās nārsta ligzdas. “Katru gadu Daugavā un tās baseina ūdenstilpēs notiek zivju mazuļu un kāpuru ielaišana, ko veic z/i "BIOR". “Latvenergo” ikgadējā kompensācijas summa zivju resursu atjaunošanas programmā ir 1 035 000 eiro.”
Speciālists uzsver, ka pretī nereti sabiedrībā dzirdamajam apgalvojumam, ka HES iznīcina upes, var likt vienīgi mūsdienu dabas aizsardzības pasākumu efektivitāti. “HES ietekmi ir iespējams un ir nepieciešams mazināt. Mūsu mērķis ir atrast līdzsvaru, kurā atjaunīgās enerģijas ražošana tiek papildināta ar mērķtiecīgiem bioloģiskās daudzveidības atjaunošanas pasākumiem. Tāpēc arī aktīvi meklējam šādus ceļus.” Būtisks solis ir dalība “LIFE RiverFlow” projektā, kura ietvaros tiek īstenoti pasākumi upju ekoloģiskās kvalitātes uzlabošanai un zivju migrācijas sekmēšanai, vienlaikus veicot zinātniskas izpētes un sabiedrības izglītošanas aktivitātes.
Hidroelektrostaciju izbūve uz upēm ar pietiekamu vidējo gada ūdens noteci ir tehniski un ekonomiski pamatota, ja tā tiek īstenota, stingri ievērojot vides aizsardzības prasības.
“Līdzsvars starp enerģētisko drošību un dabas aizsardzību nav tikai iespējams – tas ir obligāts priekšnosacījums ilgtspējīgai attīstībai mūsdienu pasaulē. Mērķis ir integrēta pieeja, kurā upju ekosistēmu saglabāšana un atjaunošana ir neatņemama enerģētikas infrastruktūras sastāvdaļa,” tā A. Zēģele, norādot, ka šajā nepārtrauktajā procesā tehnoloģiskā attīstība un dabas zinātnes strādā roku rokā.
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