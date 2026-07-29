Vai “iPhone” vairs nepirksim? “Apple” ievieš jaunu veidu, kā tikt pie ierīcēm
“Apple” sāk piedāvāt jaunu pakalpojumu, kas, iespējams, mainīs to, kā cilvēki tiek pie “iPhone” un citām kompānijas ierīcēm. Uzņēmums ASV ieviesis programmu “Apple Upgarde”, kas ļauj “Apple” ierīces abonēt.
“Apple Upgrade” , kas izveidota sadarbībā ar finanšu tehnoloģiju uzņēmumu "Klarna", ļauj “iPhone”, “iPad”, “Mac” un citas ierīces izmantot par fiksētu ikmēneša maksu, nevis iegādāties uzreiz. Jaunā programma faktiski darbojas kā līzings. Klienti var izvēlēties ierīci, maksāt par to ik mēnesi, bet līguma beigās izlemt – atdot to, izpirkt vai pāriet uz jaunāku modeli.
Atšķirībā no līdzšinējās “iPhone Upgrade” programmas jaunais pakalpojums neattiecas tikai uz viedtālruņiem, bet arī “Mac”, “iPad” un “Apple Watch” ierīcēm. Turklāt “Apple” plāno pakāpeniski atteikties no līdzšinējām iekārtu finansēšanas programmām, padarot “Apple Upgrade” par galveno risinājumu.
Kompānija uzsver, ka “Apple Upgrade” piedāvās zemākus ikmēneša maksājumus nekā līdzšinējie finansēšanas risinājumi. Klienti varēs samazināt ikmēneša maksājumu, nododot savu veco "Apple" ierīci. Savukārt pēc līguma termiņa beigām būs iespēja izvēlēties – paturēt iekārtu vai nomainīt to pret jaunāku modeli. Šī pieeja atgādina automašīnu līzingu vai filmu un mūzikas straumēšanas servisus. Tā vietā, lai vienā reizē samaksātu lielu summu, lietotājs maksā regulāru ikmēneša maksu un var biežāk pāriet uz jaunākajām ierīcēm.
Pagaidām “Apple Upgrade” pieejama tikai ASV, un uzņēmums nav paziņojis, kad programma varētu tikt ieviesta citās valstīs.