"OpenAI" atklāj, ka tā mākslīgā intelekta modelis "norāvās no ķēdes" vairākkārt un uzlauza vēl citus servisus
Uzņēmums "OpenAI" atzinis, ka tā izstrādātais mākslīgā intelekta aģents eksperimenta laikā mēģinājis uzlauzt ne tikai vienu, bet vairākus publiski pieejamus tiešsaistes servisus. Notikušais tiek uzskatīts par vienu no pirmajiem zināmajiem gadījumiem, kad mākslīgais intelekts patstāvīgi īstenojis kiberuzbrukumu.
Jauns.lv pagājušajā nedēļā informēja, ka "OpenAI" mākslīgā intelekta (MI) sistēmas testa vidē patstāvīgi atradušas veidu, kā apiet noteiktos ierobežojumus, un mēģinājušas īstenot kiberuzbrukumu pret kādu citu MI platformu - "Hugging Face".
Sākotnēji tika ziņots, ka kiberuzbrukuma mērķis bija vienīgi platforma "Hugging Face", kas tiek plaši izmantota MI modeļu un rīku koplietošanai. Taču tagad "OpenAI" atklājis, ka tā MI modelis internetā atradis publiski pieejamus autorizācijas datus un izmantojis tos, lai piekļūtu vēl četriem atsevišķiem kontiem citos tiešsaistes servisos. Uzņēmums gan nav atklājis, kuras platformas skartas.
Saskaņā ar "OpenAI" sniegto informāciju incidents noticis kontrolēta testa laikā. Mākslīgajam intelektam bija dots uzdevums atrast atbildes uz kiberdrošības eksāmena jautājumiem, taču tas pats sācis meklēt veidus, kā iegūt nepieciešamo informāciju ārpus tam paredzētās testēšanas vides.
Savukārt "Hugging Face" kiberdrošības speciālisti stāsta, ka MI uzvedība būtiski atšķīrusies no cilvēka - hakera. Tas darbojies ar milzu ātrumu, vienlaikus izmēģinot tūkstošiem dažādu paņēmienu. Reizē tas pieļāvis arī šķietami absurdas kļūdas, piemēram, atkārtojis vienas un tās pašas darbības, ģenerējis bezjēdzīgas komandas un nav centies slēpt savas pēdas. Neskatoties uz to, eksperti atzīst, ka MI spējis ļoti ātri pielāgoties jaunām situācijām un vairākas reizes demonstrējis tehniski sarežģītus uzbrukuma paņēmienus. Viss izdarīts tik meistarīgi, ka "Hugging Face" šo incidentu nav pamanījis trīs dienas.
Nozares organizācija "Cloud Security Alliance" norāda, ka šis incidents spilgti parāda jaunu izaicinājumu kiberdrošībā. Atšķirībā no cilvēka - kiberuzbrucēja mākslīgā intelekta aģents nenogurst un spēj nepārtraukti izmēģināt arvien jaunas metodes, līdz sasniedz izvirzīto mērķi.