Mercedes-Benz eActros 600: elektriskais tālbraucējs, kas maina priekšstatus par kravu pārvadājumiem
Elektroautomobiļi vieglo transportlīdzekļu segmentā jau kļuvuši par ikdienu, taču elektrifikācija arvien straujāk ienāk arī smagā komerctransporta nozarē. To spilgti apliecina Mercedes-Benz eActros 600 – pilnībā elektrisks tālbraucēju kravas auto, kas radīts starptautiskiem pārvadājumiem un spēj konkurēt ar tradicionālajiem dīzeļdzinēju modeļiem.
600 zirgspēki un līdz 550 kilometriem ar vienu uzlādi
Mercedes-Benz eActros 600 ir paredzēts darbam 40 līdz 45 tonnu transporta klasē. Neraugoties uz iespaidīgo masu, tas spēj piedāvāt veiktspēju, kas vēl pirms dažiem gadiem elektriskajā kravas transportā šķita grūti sasniedzama.
Automobilis aprīkots ar lielas ietilpības akumulatoru, kuru teorētiski iespējams uzlādēt ar jaudu līdz pat vienam megavatam. Pašlaik maksimālā uzlādes jauda sasniedz 600 kW, kas jau šodien ierindo eActros 600 starp tehnoloģiski attīstītākajiem elektriskajiem kravas auto pasaulē.
Spēka agregāta jauda sasniedz 600 zirgspēkus, savukārt ar vienu uzlādi reālos apstākļos iespējams nobraukt aptuveni 550 kilometrus. Tie ir rādītāji, kas elektriskajiem kravas auto ļauj arvien pārliecinošāk ienākt tālsatiksmes pārvadājumu segmentā.
Uzlādes infrastruktūra – panākumu atslēga
Līdz ar elektrisko kravas auto attīstību arvien lielāka nozīme ir uzlādes infrastruktūrai. Ja vieglā auto vadītājs uzlādes laikā var atļauties nelielu pauzi, tad komerctransporta nozarē katra minūte tieši ietekmē uzņēmuma efektivitāti.
Tāpēc būtiski ir ne tikai nodrošināt pieejamu uzlādi, bet arī maksimāli samazināt laiku, ko transportlīdzeklis pavada stāvēšanas režīmā. Nepieciešama augsta uzlādes jauda, pietiekams skaits konektoru un vienkārša lietošanas pieredze gan no tehniskā, gan programmatūras viedokļa.
Mūsdienu uzlādes risinājumi ļauj sekot līdzi procesam arī mobilajās lietotnēs, tādējādi padarot elektrotransporta ekspluatāciju ērtāku gan autoparku pārvaldniekiem, gan autovadītājiem.
Būtiski zemākas ekspluatācijas izmaksas
Viens no galvenajiem argumentiem par labu elektriskajiem kravas auto ir to ekonomiskā efektivitāte. Ja eActros 600 elektroenerģijas patēriņu pārrēķina dīzeļdegvielas ekvivalentā, tas uz 100 kilometriem patērē aptuveni 13 litrus dīzeļdegvielas. Salīdzinājumam – līdzvērtīgs kravas automobilis ar tradicionālo dīzeļdzinēju patērē aptuveni 30 litrus uz 100 kilometriem.
Šāda starpība ilgtermiņā rada ievērojamu ietaupījumu. Nozares pārstāvji lēš, ka investīcija elektriskajā kravas transportā var atmaksāties aptuveni četru gadu laikā, īpaši uzņēmumiem ar lielu ikdienas nobraukumu.
Braukšanas pieredze, kas pārsteidz
Elektriskā piedziņa būtiski maina arī autovadītāja ikdienu. Atšķirībā no tradicionālajiem dīzeļdzinējiem elektromotors nodrošina tūlītēju griezes momentu, klusāku darbību un daudz vienmērīgāku paātrinājumu.
Tie, kuriem bijusi iespēja izmēģināt eActros 600, atzīst, ka braukšanas sajūtas ir grūti salīdzināt ar klasisko kravas auto pieredzi. Komforts, dinamika un klusums rada pavisam citu priekšstatu par darbu pie smagā transporta stūres.
Daudzi autoparku pārstāvji jau šobrīd prognozē, ka tuvāko gadu laikā arvien lielāka daļa jauniegādāto transportlīdzekļu būs elektriski.
Kempower: uzlādes tehnoloģijas jāattīsta kopā ar transportu
Elektriskā transporta attīstība nav iedomājama bez uzlādes tehnoloģiju pilnveidošanas. Tieši tāpēc Somijas uzņēmums Kempower jau kopš 2018. gada koncentrējas uz ātrās uzlādes risinājumu izstrādi. - stāsta Kempower Ziemeļeiropas pārdošanas vadītājs Eriks Kanerva.
Uzņēmuma pārstāvji uzsver, ka šodien pieejamās uzlādes stacijas jau spēj nodrošināt līdz 320 kW jaudu un atbalsta 800 voltu arhitektūras elektroauto. Vienlaikus notiek darbs pie vēl jaudīgākiem risinājumiem, kas būs nepieciešami nākamās paaudzes vieglajam un komerctransportam.
Tomēr tehnoloģiju attīstībā svarīga ir ne tikai maksimālā jauda. Tikpat būtiska ir uzticamība, ilgmūžība un spēja apkalpot gan šodienas, gan nākotnes transportlīdzekļus. Mercedes-Benz eActros 600 ir spilgts piemērs tam, ka elektriskā revolūcija vairs neaprobežojas tikai ar vieglajiem automobiļiem. Ar iespaidīgu nobraukumu, zemākām ekspluatācijas izmaksām un arvien attīstītāku uzlādes infrastruktūru elektriskie tālbraucēju kravas auto kļūst par reālu alternatīvu tradicionālajam dīzeļtransportam jau šodien.