BMW līdz 2027. gadam plāno likvidēt 8000 darbavietu.
Bizness un ekonomika
Šodien 12:15
BMW līdz 2027. gadam plāno likvidēt 8000 darbavietu
Vācijas autobūves uzņēmums BMW plāno līdz 2027. gadam likvidēt 8000 darbavietu, trešdien pavēstīja informācijas avots kompānijā.
Aptuveni 40 000 no BMW apmēram 85 000 darbinieku Vācijā no oktobra tiks piedāvāta brīvprātīga aiziešana no darba, taču tas neattieksies uz ražošanas līniju darbiniekiem.
BMW pasaulē kopumā nodarbina aptuveni 145 000 cilvēku, un šis piedāvājums tiks izteikts biroju darbiniekiem Vācijā, norāda informācijas avots.
Jau vairāki Vācijas autoražotāji paziņojuši par darbavietu likvidēšanu, ņemot vērā negatīvo ietekmi, ko rada sīvā Ķīnas autobūves uzņēmumu konkurence, ASV ieviestie muitas tarifi un vājais pieprasījums pēc elektriskajiem automobiļiem.
"Volkswagen" apsver iespēju likvidēt līdz pat 100 000 darbavietu, "Porsche" iecerējis likvidēt kopumā 9400 darbavietas un arī "Mercedes-Benz" veic strādājošo skaita samazināšanu.