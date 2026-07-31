Rezervēji viesnīcu internetā? Uzmanies no krāpniekiem - viena kļūda var izmaksāt tūkstošiem eiro
Vasara ir ceļojumu un atvaļinājumu laiks, kad tūkstošiem cilvēku rezervē viesnīcas, izmantojot "Booking.com" un citas naktsmītņu rezervēšanas platformas. Taču tieši šis ir pļaujas laiks krāpniekiem. CERT.LV brīdina, ka pēdējā laikā pieaug mēģinājumi apkrāpt ceļotājus, uzdodoties gan par "Booking.com", gan viesnīcu pārstāvjiem.
Kiberdrošības incidentu novēršanas institūcija CERT.LV norāda, ka krāpnieki visbiežāk sazinās ar potenciālajiem upuriem, apgalvojot, ka radušās problēmas ar naktsmītnes rezervāciju vai maksājumu un tas steidzami jāapstiprina vēlreiz. CERT.LV vecākā komunikācijas speciāliste Alise Gubene min konkrētu tendenci: "Pieaug krāpšanas mēģinājumi "Booking.com" vārdā, izmantojot atvaļinājumu sezonu un ceļojumu rezervāciju aktualitāti. Krāpnieki ar "WhatsApp" ziņām vai e-pastiem uzdodas par "Booking.com" pārstāvjiem un novirza lietotājus uz viltus saitēm, lai izvilinātu maksājumu karšu datus".
Krāpnieki izmanto to, ka cilvēks tieši šajā brīdī gaida informāciju par savu rezervāciju. Tāpēc saņemtā ziņa nereti šķiet ticama un neizraisa aizdomas. Tieši atvaļinājumu sezonā šī shēma ir īpaši efektīva, jo daudzi sagaida paziņojumus no naktsmītnēm un rezervēšanas platformām. Tas padara krāpnieciskās ziņas daudz pārliecinošākas, un aizdomas rodas retāk.
Eksperti atgādina, ka "Booking.com" un viesnīcas parasti nelūdz maksājumu kartes datus ievadīt, izmantojot saiti, kas atsūtīta "WhatsApp" vai e-pastā. Ja rodas šaubas par saņemtās ziņas autentiskumu, ieteicams neatvērt tajā esošās saites, bet rezervāciju pārbaudīt, autorizējoties savā "Booking.com" kontā vai tieši sazinoties ar naktsmītni.
Īpaša uzmanība arī būtu jāpievērš interneta adresei. Krāpnieciskās vietnes nereti tikai šķietami atgādina īsto lapu, taču domēna nosaukumā var būt lieks burts, cipars vai cita neliela atšķirība, ko steigā ir viegli nepamanīt.
Par krāpnieciskām vietnēm CERT.LV aicina ziņot, rakstot uz cert@cert.lv vai pārsūtot krāpnieciskas SMS un "WhatsApp" ziņas uz telefona numuru 2323 0444. "Ja krāpnieciskā vietnē esat ievadījuši savus datus, aicinām nekavējoties par to informēt savu banku. Ja esat cietuši finansiālus zaudējumus, aicinām vērsties ar iesniegumu policijā," norāda CERT.LV pārstāve Alise Gubene.