Vai tev pietiks pensijas, lai izdzīvotu? Bankas lūdz ieklausīties tos, kuri dzimuši līdz 1971. gadam
Darbspējīgo iedzīvotāju skaita samazināšanās un vecāku cilvēku īpatsvara pieaugums tuvāko gadu laikā kļūs par būtisku izaicinājumu tam, lai saglabātos cilvēku dzīves kvalitāte pensijas vecumā. Tāpēc cilvēki tiek mudināti uzkrāt līdzekļus vecumdienām.
Tomēr tagad pensijā dodas desmitiem tūkstošu cilvēku, kuri nav ne pensiju 2., ne 3. līmenī. Pašlaik vai tuvākajos gados pelnītā atpūtā dosies cilvēki, kuri dzimuši līdz 1971. gada 1. jūlijam un kuriem nebija obligāti jāpievienojas 2. pensiju līmenim.
Kad 2001. gadā ieviesa 2. pensiju līmeni, uzskatīja, ka tā ienesīgums būs tikai ilgtermiņā, un par 30 gadiem vecākiem cilvēkiem pievienošanās tam nebija obligāta.
Dažādu faktoru kopums
Šādu cilvēku, kuri ir tikai pensiju 1. līmenī, pēc aptuvenām aplēsēm ir no 80 līdz 120 tūkstošiem. Tādēļ aktuāli ir jautājumi, vai var izdzīvot tikai ar valsts (1. līmeņa) pensiju, kāds ir 3. līmeņa ienesīgums un vai tam ir vērts pievienoties, cik cilvēkam jāpelna, lai viņam būtu “normāla” pensija, vai mūsu pensiju sistēma ir droša.
“SEB Investment Management” valdes priekšsēdētājs Jānis Rozenfelds teic: “Nav pamata apgalvot, ka cilvēki nespēs izdzīvot, jo viņiem pienāksies valsts vecuma pensija no pensiju 1. līmeņa. Taču jāņem vērā, ka cilvēkiem, kuri nav uzkrājuši kapitālu pensiju 2. līmenī vai veidojuši papildu uzkrājumus, ienākumi vecumdienās būs zemāki. Tas, cik komfortabli cilvēks jutīsies pensijā, ir atkarīgs no vairākiem faktoriem – cik ilgi un par kādu algu viņš strādājis, vai sociālās iemaksas veiktas pilnā apmērā, kā arī vai ir veidoti papildu uzkrājumi. Cilvēkiem, kuriem pensiju 2. līmeņa uzkrājums nav veidojies, ir īpaši svarīgi laikus domāt par citiem ilgtermiņa uzkrājumu risinājumiem. Demogrāfiskās tendences rāda, ka nākotnē paļauties tikai uz pensiju 1. līmeni kļūs arvien grūtāk.”
“Swedbank” Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības vadītāja Anželika Dobrovoļska uzskata, ka cilvēks, kurš nav piedalījies pensiju 2. līmenī, nav automātiski sliktākā situācijā: “Viņa pensija tiek aprēķināta pēc cita principa, jo visas sociālās iemaksas ir uzkrātas 1. līmenī. Tas nozīmē, ka daudziem cilvēkiem pensijas apmērs var būt līdzīgs tam, ko saņemtu, piedaloties arī 2. līmenī.”
“Luminor” pensiju un aktīvu pārvaldīšanas daļas vadītājs Baltijā Atis Krūmiņš skaidro: “Latvijā vecuma pensijas vidējais apmērs šā gada aprīlī bija ap 685 eiro. Pēdējos gados vidējā vecuma pensija ir pieaugusi – 2020. gadā tā bija ap 300 eiro, bet pērn jau ap 600 eiro.”
Pensiju 3. līmeņa ienesīgums
Pensiju 3. līmeņa uzkrājuma rezultātu ilgtermiņā visvairāk nosaka ne tikai iemaksu apjoms, bet arī izvēlētā plāna ienesīgums un laiks, cik ilgi nauda tiek ieguldīta.
“Swedbank” Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības vadītāja Anželika Dobrovoļska uzsver, ka uzkrājuma apmērs ilgtermiņā ir atkarīgs no sasniegtā ienesīguma: “Tāpēc jaunākiem cilvēkiem parasti ir izdevīgāk izvēlēties pensiju plānus ar lielāku akciju īpatsvaru, kuriem ilgtermiņā ir augstāks sagaidāmais ienesīgums.
Ja cilvēks 30 gadus katru mēnesi iegulda 30 eiro, tad: *pie vidējā gada ienesīguma 6,5% uzkrājums sasniegtu aptuveni 32 000 eiro; *pie 4,5% – aptuveni 22 000 eiro. Ja ik mēnesi tiek ieguldīti 50 eiro: *pie 6,5% uzkrājums būtu aptuveni 54 000 eiro; *pie 4,5% – aptuveni 37 000 eiro. Savukārt, ieguldot 100 eiro mēnesī: *pie 6,5% uzkrājums sasniegtu aptuveni 110 000 eiro; *pie 4,5% – aptuveni 74 000 eiro.
Uzkrājums pensiju 3. līmenī vēlāk var nodrošināt regulārus papildu ienākumus. Piemēram, ja uzkrājums sasniedz 100 000 eiro, tas varētu papildināt pensiju par aptuveni 784 eiro mēnesī. Ja uzkrājums sasniegtu 125 128 eiro, ikmēneša izmaksa varētu būt aptuveni 974 eiro, savukārt no 60 776 eiro uzkrājuma – aptuveni 484 eiro mēnesī.”
Bankas “Citadele” meitasuzņēmuma “CBL Asset Management” valdes priekšsēdētājs Kārlis Purgailis pastāsta, ka salikto procentu efekta dēļ nauda, kas ieguldīta jaunībā, var nopelnīt ievērojami vairāk nekā tāda pati summa, kas iemaksāta neilgi pirms pensionēšanās.
Izdzīvot vai būt komfortā?
“SEB Investment Management” valdes priekšsēdētājs Jānis Rozenfelds uzskata: “Ar valsts pensiju parasti var nodrošināt pamatvajadzības, taču daudziem cilvēkiem ir grūti saglabāt tādu dzīves līmeni, kāds bija darba gados. Tas, vai cilvēks ar pensiju varēs justies finansiāli droši, būs atkarīgs no vairākiem faktoriem – darba mūža laikā veiktajām sociālajām iemaksām, uzkrājumiem pensiju 2. un 3. līmenī, kā arī citiem personīgajiem uzkrājumiem. Jo lielāka ir atkarība tikai no valsts pensijas, jo lielāks ir risks, ka pēc pensionēšanās nāksies būtiski pielāgot savus tēriņus.”
Savukārt bankas “Citadele” meitasuzņēmuma “CBL Asset Management” valdes priekšsēdētājs Kārlis Purgailis skaidro: “Ar pensiju 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu nākotnē varētu būt iespējams nodrošināt aptuveni 40–50% no ienākumiem, ko cilvēks saņēmis darba laikā pirms pensionēšanās. Ja papildu uzkrājumi nebūs izveidoti, cilvēkam var nākties turpināt strādāt vai būtiski samazināt savus izdevumus.”
Latvijas pensiju sistēmas drošība
Eksperti uzsver, ka Latvijas pensiju sistēmas stabilitāti nākotnē noteiks arī iedzīvotāju gatavība pašiem veidot uzkrājumus.
“SEB Investment Management” valdes priekšsēdētājs Jānis Rozenfelds teic: “Latvijas pensiju sistēma ir daudz spēcīgāka, nekā daļa no mums uzskata. Tās lielākā priekšrocība ir tā, ka tā nepaļaujas tikai uz vienu ienākumu avotu un palīdz līdzsvarot demogrāfijas radītos izaicinājumus. Pensiju 1. līmenis nodrošina valsts garantētu pensiju, 2. līmenis veido personīgo uzkrājumu, kas tiek ieguldīts finanšu tirgos, savukārt 3. līmenis dod iespēju pašam uzņemties lielāku atbildību par savu finansiālo nākotni.”
“Swedbank” Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības vadītāja Anželika Dobrovoļska uzskata, ka ilgtermiņā arvien lielāku lomu spēlēs pensiju 2. un 3. līmenis. Bet bankas “Citadele” meitasuzņēmuma “CBL Asset Management” valdes priekšsēdētājs Kārlis Purgailis uzsver: “Sabiedrībai būtiski nepalielinot privāto pensiju uzkrājumu apjomu, nākotnē varētu pieaugt arī slogs valsts budžetam, jo valstij būtu jānodrošina lielāks atbalsts cilvēkiem, kuri paši nav spējuši uzkrāt pietiekamus līdzekļus vecumdienām.”
“Luminor” bankas galvenais ekonomists Pēteris Strautiņš uzskata: “Latvijas pensiju sistēma pati par sevi ir droša un stabila, bet tas var nozīmēt pensionāru relatīvās labklājības kritumu, kas savukārt var radīt politisko nestabilitāti. Tad hipotētisks risinājums varētu būt atbalsts pensiju finansēšanai no pamatbudžeta, savukārt radot jautājumu, no kurienes ņemt naudu pamatbudžetā. Varbūt kaut kad nākotnē tiks paaugstināts pensionēšanās vecums. Varbūt tiks pieļauta un atbalstīta daudz lielāka mēroga imigrācija, nekā tā ir šobrīd.”
"Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par saturu atbild SIA "Izdevniecība "Rīgas Viļņi"".