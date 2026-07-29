Ķīnas cilvēkveidīgie roboti nonākuši Donalda Trampa melnajā sarakstā
ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija paziņojusi par aizliegumu ievest jaunus ārvalstīs ražotus cilvēkveidīgos robotus, pamatojot to ar draudiem nacionālajai drošībai. Ierobežojumi galvenokārt skars Ķīnā ražotās ierīces, jo tieši Ķīna pašlaik ir viena no pasaules līderēm cilvēkveidīgo robotu un mākslīgā intelekta attīstībā.
Jaunie noteikumi attieksies ne tikai uz cilvēkam līdzīgiem robotiem, bet arī četrkājainām robotizētām ierīcēm, kas arvien biežāk tiek izmantotas rūpniecībā, loģistikā un citās nozarēs. Vienlaikus ASV aizliegusi ievest arī jaunus ārvalstīs ražotus jaudas invertorus – ierīces, ko izmanto datu centros un saules enerģijas sistēmās.
ASV Federālā sakaru komisija (FCC) skaidro, ka ārvalstīs ražotās tehnoloģijas var radīt nopietnus kiberdrošības riskus. Pēc komisijas domām, ļaundari varētu izmantot šādas ierīces datu iegūšanai, attālinātai piekļuvei sistēmās vai pat sabotāžai. Īpašas bažas rada cilvēkveidīgie roboti. FCC norāda, ka tos teorētiski varētu izmantot amerikāņu novērošanai, ārvalstu izlūkdienestu spēju stiprināšanai vai pat attālinātai robotu pārņemšanai.
"FCC dara visu iespējamo, lai aizsargātu Amerikas kritiski svarīgās piegādes ķēdes," paziņoja komisijas priekšsēdētājs Brendans Kārs.
Aizliegtās ierīces iekļautas tā dēvētajā "Covered List" – ASV sarakstā ar precēm un pakalpojumiem, kas uzskatāmi par iespējamu apdraudējumu valsts drošībai.
Svarīgi gan, ka aizliegums neattiecas uz robotiem un citām ierīcēm, kas ASV tirgū jau ievestas un iepriekš saņēmušas nepieciešamās atļaujas.