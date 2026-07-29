Vai ChatGPT vajadzētu pateikties? Zinātnieki sniedz negaidītu atbildi
Daudzi lietotāji ar ChatGPT sazinās tā, it kā runātu ar kolēģi vai draugu – raksta "lūdzu", pateicas par atbildēm un pat atvainojas.
Tomēr, kā liecina pētījums, pieklājība pati par sevi nemaina mākslīgā intelekta (MI) atbilžu kvalitāti, vēsta UNIAN. Zinātnieki secinājuši, ka nav pārliecinošu pierādījumu tam, ka draudzīgs saziņas tonis palīdzētu čatbotam sniegt precīzākas atbildes. Dažos pētījumos novēroti nelieli uzlabojumi, savukārt citos būtiskas atšķirības netika konstatētas.
Izšķiroša nozīme ir nevis tam, cik pieklājīgi lietotājs formulē jautājumu, bet gan tam, cik tas ir skaidrs un precīzs. Mākslīgā intelekta eksperti uzsver, ka daudz kvalitatīvākas atbildes var saņemt tad, ja uzdevums ir aprakstīts detalizēti, norādīts vēlamais teksta stils, apjoms un izmantošanas mērķis.
Turklāt eksperti iesaka sniegt konkrētus piemērus, lūgt ChatGPT piedāvāt vairākus atbildes variantus vai ļaut tam pirms uzdevuma izpildes uzdot precizējošus jautājumus.
Kāpēc cilvēki tik un tā ar MI sazinās pieklājīgi?
Lai gan pieklājība neietekmē atbilžu kvalitāti, miljoniem cilvēku joprojām sarunājas ar čatbotiem tā, it kā tie būtu dzīvi sarunbiedri.
Iemesls ir tas, ka mūsdienu mākslīgais intelekts izmanto dabisku valodu, spēj jokot, uzdot jautājumus un uzturēt sarunu. Tāpēc lietotājiem viegli rodas sajūta, ka viņi sazinās ar īstu sarunbiedru.
Tomēr pētnieki uzsver, ka čatbotiem nav emociju, apziņas vai sava viedokļa. Tie ģenerē atbildes, balstoties uz statistiskām likumsakarībām, nevis situācijas izpratni vai spēju just līdzi.
Kāpēc "lūdzu" un "paldies" tomēr ir svarīgi?
Eksperti uzskata, ka pieklājīga saziņa ar mākslīgo intelektu var būt noderīga, taču ne pašam čatbotam.
Pēc viņu teiktā, saziņas maniere ar laiku kļūst par ieradumu. Ja cilvēks regulāri izmanto rupju vai augstprātīgu toni pat sarunā ar mašīnu, tas var atspoguļoties arī viņa saskarsmē ar citiem cilvēkiem.
Tieši tāpēc vārdi "lūdzu" un "paldies" galvenokārt ir svarīgi pašiem lietotājiem, jo tie palīdz uzturēt pieklājīgas ikdienas saziņas kultūru.
Vienlaikus pētnieki atgādina, ka, neraugoties uz straujo tehnoloģiju attīstību, mākslīgais intelekts būtu jāuztver kā rīks mācībām, darbam vai ideju meklēšanai, nevis kā draugs vai padomdevējs svarīgu dzīves lēmumu pieņemšanā.