Bizness un ekonomika
Šodien 15:18
Latvijas tēla spodrināšanai plāno tērēt desmitiem tūkstošu eiro - taps jauna stratēģija
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra plāno izstrādāt jaunu Latvijas valsts tēla stratēģiju nākamajiem pieciem gadiem. Tās izveidei izsludināts iepirkums ar paredzamo līgumcenu 50 000 eiro, liecina informācija Elektronisko iepirkumu sistēmā.
Iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādīts, ka iepirkuma priekšmets ir Latvijas valsts tēla stratēģijas 2027.-2031. gadam izstrāde, ietverot Latvijas starptautiskās reputācijas un uztveres izvērtējumu, Latvijas starptautiskā pozicionējuma, stratēģiskā naratīva un praktiski piemērojama komunikācijas ietvara izstrādi.
Stratēģijai jābūt izmantojamai Latvijas starptautiskajā komunikācijā investīciju, eksporta, tehnoloģiju un inovāciju, tūrisma, talantu piesaistes, ārvalstu studentu piesaistes, publiskās diplomātijas, kultūras un citu ar Latvijas starptautisko reputāciju saistītu jomu komunikācijā.
Līguma darbības termiņš ir no šā gada 1. septembra līdz 1. decembrim. Pretendenti konkursam var pieteikties līdz 12. augustam.