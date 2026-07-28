Rīgas osta gatava jaunajai graudu sezonai
Šonedēļ Rīgas ostas termināļos tiek pieņemtas pirmās jaunās graudu ražas kravas, iezīmējot aktīvās graudu eksporta sezonas sākumu. Pēdējos gados Rīga ir nostiprinājusies kā lielākais lauksaimniecības produktu pārkraušanas mezgls Latvijā – caur Rīgas ostu tiek eksportēta aptuveni puse no visām Latvijas ostās pārkrautajām graudu kravām.
Arī šogad Rīgas osta ir pilnībā gatava jaunajai graudu sezonai – termināļi ir sagatavojuši nepieciešamo infrastruktūru kravu pieņemšanai un eksportam, savukārt Rīgas brīvostas pārvalde ir gatava arī šajā sezonā sadarbībā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību īstenot pagājušajā gadā ieviestos kravas autotransporta plūsmas organizēšanas risinājumus, kas palīdz nodrošināt raitu graudu pieņemšanu ostā un vienlaikus mazina satiksmes apgrūtinājumus pilsētā.
Lauksaimniecības kravas ir trešais lielākais kravu segments Rīgas ostā – 2025. gadā to apjoms sasniedza 2,9 miljonus tonnu. Pēdējos gados Rīgas ostas konkurētspēju šajā segmentā būtiski stiprinājušas termināļu investīcijas infrastruktūrā un aktīvs darbs ar klientiem. Piecu gadu laikā termināļu kopējā uzglabāšanas un pārkraušanas jauda palielinājusies vairāk nekā divas reizes.
Pašlaik lauksaimniecības produktu kravas Rīgas ostā apkalpo 16 termināļi abos Daugavas krastos. Lielākie no tiem ir STREK, B Port, Osta Lejasvoleri, Riga Bulk Terminal un Alpha Osta. Pēdējo gadu laikā uzņēmumi investējuši jaunu noliktavu, graudu uzglabāšanas silosu, pieņemšanas mezglu un pārkraušanas infrastruktūras izbūvē, kā arī modernās tehnoloģijās un jaudīgā tehnikā, kas ļauj kravas pieņemt, apstrādāt un iekraut kuģos ātrāk, efektīvāk un lielākos apjomos.
Strauja lauksaimniecības produktu pārkraušanas infrastruktūras attīstība notiek Rīgas ostas kreisajā krastā. Terminālī Osta Lejasvoleri izbūvētas divas jaunas graudu noliktavas, palielinot uzglabāšanas jaudu līdz 52 tūkstošiem tonnu. Kopā ar nomātajām noliktavām Osta Lejasvoleri vienlaicīgās uzglabāšanas apjoms šobrīd ir sasniedzis jau 150 tūkstošus tonnu. Savukārt uzņēmums STREK, mērķtiecīgi attīstot graudu pārkraušanas infrastruktūru, kļuvis par vienu no lielākajiem lauksaimniecības produktu termināļiem Rīgas ostā – astoņos graudu uzglabāšanas silosos un divās noliktavās iespējams vienlaikus uzglabāt 116 tūkstošus tonnu graudu, bet trīs autotransporta izkraušanas stacijas ļauj diennaktī apkalpot līdz 300 kravas automašīnām.
Arī Daugavas labajā krastā turpinās vērienīgas investīcijas graudu pārkraušanas infrastruktūrā. Riga Bulk Terminal izbūvējis jaunu graudu pieņemšanas un uzglabāšanas kompleksu ar 50 tūkstošu tonnu ietilpību un auto un dzelzceļa izkraušanas mezgliem, palielinot uzņēmuma kopējo graudu uzglabāšanas kapacitāti līdz 120 tūkstošiem tonnu. Savukārt uzņēmumā B Port šogad ekspluatācijā tiek nodota viena no lielākajām graudu noliktavām Rīgas ostā, kas ļaus dubultot termināļa lauksaimniecības produktu pārkraušanas jaudu.
Līdz ar termināļu tehnisko gatavību Rīgas brīvostas pārvalde ir ieviesusi un izmanto digitālos kravas autotransporta plūsmas organizēšanas risinājumus, kas aktīvās graudu sezonas laikā ļauj termināļiem savlaicīgi plānot kravu pieņemšanu, bet pārvadātājiem – samazināt gaidīšanas laiku un izvairīties no nevajadzīgas automašīnu dīkstāves.
Kravu pārvadātāji arī šogad tiek aicināti pirms došanās uz ostu izmantot elektronisko pieteikšanās sistēmu i.rop un saņemt digitālu piekļuves apstiprinājumu no konkrētā termināļa. Digitālā pieteikšanās sistēma un koordinēta kravas transporta plūsmas vadība palīdz nodrošināt efektīvāku ostas termināļu darbību un vienlaikus mazina kravas transporta ietekmi uz pilsētvidi un ostai piegulošajām apkaimēm.