Ķīnas mikročipu izrāviens satricina pasaules biržas - tehnoloģiju uzņēmumu akcijas strauji krīt
Āzijas finanšu tirgos otrdien valda pamatīga nervozitāte pēc ziņām par Ķīnas progresu mikročipu ražošanas tehnoloģijās. Investori bažījas, ka pieaugošā Ķīnas konkurētspēja varētu būtiski mainīt spēku samēru pasaules pusvadītāju nozarē, izraisot strauju tehnoloģiju uzņēmumu akciju kritumu.
Vislielāko triecienu piedzīvojusi Dienvidkorejas birža. KOSPI indekss otrdien sarucis pat vairāk nekā 10%, bet tehnoloģiju milžu "Samsung Electronics" un "SK Hynix" akciju vērtība sarukusi attiecīgi par vairāk nekā 13% un gandrīz 15%. Akciju vērtības Kritums skāris arī Japānas un Taivānas čipu ražotājus.
Papildu satraukumu radījusi Ķīnas mikročipu ražotāja CXMT veiksmīgā debija biržā, kas vēl vairāk pastiprināja pārliecību, ka Ķīnas pusvadītāju nozare kļūst par arvien nopietnāku konkurentu pasaules līderiem.
Tomēr daļa analītiķu aicina nesteigties ar secinājumiem. Viņuprāt, tirgus reakcija varētu būt pārspīlēta, jo pasaules vadošie mikročipu ražotāji joprojām saglabā ievērojamas tehnoloģiskās priekšrocības. Vienlaikus šie notikumi apliecina, ka konkurence mākslīgā intelekta un pusvadītāju nozarē kļūst arvien sīvāka un Ķīna tajā spēlē aizvien nozīmīgāku lomu.