Aviokompānija pasažieriem bez maksas dos neparastu ierīci. Iemesls aizkustina
Ikviens vecāks zina, cik gaužas asaras var radīt pazudis mīļākais lācītis vai zaķītis. Lai ģimenes ceļojumos būtu par vienu satraukumu mazāk, Lielbritānijas zemo cenu aviokompānija "easyJet" šovasar pasažieriem piedāvās bezmaksas ierīces bērnu mīļietu izsekošanai.
Sadarbībā ar tehnoloģiju uzņēmumu "Life360" aviokompānija izdalīs nelielus "Bluetooth" izsekotājus, kurus var piestiprināt pie rotaļlietas. Savienojot tos ar mobilo lietotni, vecāki varēs redzēt, kur atrodas bērna mīļākais ceļabiedrs.
Bezmaksas izsekotājus no 31. jūlija varēs saņemt Londonas Getvikas, Mančestras, Edinburgas un Belfāstas lidostās.
"Daudziem bērniem mīļākais lācītis vai cita rotaļlieta ir neatņemama ceļojuma sastāvdaļa. Tās pazušana var sabojāt prieku par ilgi gaidīto atvaļinājumu," skaidro "easyJet Holidays" klientu direktors Stjuarts Raits.
Ideja radusies pēc aptaujas, kurā piedalījās vairāk nekā tūkstotis vecāku. Izrādījās, ka 55% vecāku būtu gatavi mainīt atvaļinājuma plānus, lai atrastu bērna pazudušo mīļāko rotaļlietu.