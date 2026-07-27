Noskaidrots, kura ir pasaulē tīrākā pilsēta
Tīras ielas, sakopti parki un kārtība publiskajā telpā nereti ir viens no faktoriem, kas nosaka ceļotāju iespaidus par galamērķi. Balstoties uz vairāk nekā 70 000 ceļotāju atsauksmēm, bagāžas glabāšanas uzņēmums "Radical Storage" apkopojis pasaules tīrāko un netīrāko pilsētu reitingu.
Pētījumā analizētas atsauksmes par 100 populāriem tūrisma galamērķiem, īpašu uzmanību pievēršot desmit nozīmīgākajiem apskates objektiem katrā pilsētā. Vērtējumos meklēti atslēgvārdi "tīrs" un "netīrs", bet pilsētas, par kurām nebija pietiekami daudz atsauksmju, reitingā netika iekļautas.
Par pasaules tīrāko pilsētu atzīta Polijā esošā Krakova – 98,5% atsauksmju par tās tīrību bija pozitīvas. Pētījuma autori norāda, ka īpaši izcelta efektīva atkritumu apsaimniekošana, sakopta vide un iedzīvotāju atbildīgā attieksme.
Otrajā vietā ierindojusies Šārdža Apvienotajos Arābu Emirātos (98%), bet trešajā – Singapūra (97,9%), kas jau gadiem tiek uzskatīta par vienu no pasaules tīrākajām pilsētām.
Savukārt pavisam citāda aina paveras netīrāko pilsētu sarakstā. Tā augšgalā atrodas Budapešta, kur 37,9% atsauksmju par tīrību bijušas negatīvas. Ceļotāji visbiežāk sūdzējušies par pārpildītām atkritumu tvertnēm un nesakoptām publiskajām vietām. Otrajā vietā ierindojusies Roma (35,7%), bet trešajā – Lasvegasa (31,6%).
Pasaules 10 tīrākās pilsētas:
- Krakova
- Šārdža
- Singapūra
- Varšava
- Doha
- Rijāda
- Prāga
- Maskata
- Dubaija
- Fukuoka
Pasaules 10 netīrākās pilsētas:
- Budapešta
- Roma
- Lasvegasa
- Florence
- Parīze
- Milāna
- Verona
- Frankfurte
- Brisele
- Kaira