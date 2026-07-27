Valdība lems par "airBaltic" nākotni - jautājumu skatīs jau otrdien
Valdība otrdien plāno skatīt ar nacionālo aviokompāniju "airBaltic" saistītu jautājumu, pēc koalīcijas sadarbības sanāksmes pavēstīja Saeimas deputāts un "Jaunās vienotības" valdes loceklis Arvils Ašeradens.
Lūgts precizēt, kāds jautājums saistībā ar "airBaltic" tieši tiks skatīts, Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) norādīja, ka valdības locekļi visus dokumentus par jautājumu saņems tikai rīt, tādēļ šodien viņš nevar to pateikt.
Kā ziņots, "airBaltic" jau ilgāku laiku meklē iespējas stabilizēt finanšu situāciju uzņēmumā, pārskatot biznesa plānu un piesaistot investorus un jaunu finansējumu. Aģentūra "Reuters", atsaucoties uz tās rīcībā nonākušu kompānijas paziņojumu, vēstīja, ka "airBaltic" plāno censties piesaistīt īstermiņa finansējumu no obligāciju turētājiem.
Finansējums obligāciju turētājiem tiks lūgts 3. augusta sanāksmē. "airBaltic" padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs iepriekš apstiprināja, ka informācija par sanāksmi ir oficiāli paziņota un kompānija plāno piesaistīt īstermiņa finansējumu no obligāciju turētājiem.
"airBaltic" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2024. gadu, palielinājās par 4,2% un bija 779,344 miljoni eiro. Savukārt "airBaltic" koncerna zaudējumi pagājušajā gadā bija 44,337 miljoni eiro, kas ir 2,7 reizes mazāk nekā 2024. gadā. Aviokompānija 2025. gadā pārvadāja kopumā 5,2 miljonus pasažieru, kas ir par 1% vairāk nekā 2024. gadā.