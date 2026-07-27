Lietuva brīdina, ka Krievijas veikalu tīkls "Mere" varētu mēģināt apiet ES sankcijas un turpināt darbību
Lietuvas Ekonomikas un inovāciju ministrija brīdina par iespējamību, ka ar Krievijas zemo cenu veikalu tīklu "Svetofor" saistītais uzņēmums "Mere" varētu mēģināt apiet Eiropas Savienības sankcijas un atsākt darbību ar citu zīmolu.
Par mēģinājumu apiet sankcijas ar zīmola maiņu pirmdien brīdināja viceministrs Pauļus Petrausks. Lietuvas Ekonomikas un inovāciju ministrija pieļauj, ka "Mere" veikalus varētu pārdēvēt par "Ola".
Ministrija ir lūgusi Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienestu izvērtēt, vai ES 21. sankciju kārtā iekļautās personas ir saistītas ar kompānijām vai citām personām, kas darbojas Lietuvā, un vai ir pamats noteikt tām kādus ierobežojumus.
"Kad sankcijām pakļautās Krievijas biznesa intereses mēģina atgriezties mūsu tirgū ar citiem nosaukumiem vai caur starpniekiem, tas nav tikai biznesa jautājums - tas ir mēģinājums apiet Eiropas Savienības sankcijas," sacīja ministrs Edvīns Grikšs.
Pagājušajā nedēļā ES paziņoja par sankcijām pret vēl 168 juridiskām un 48 privātpersonām, kuru vidū ir "Svetofor Group" īpašnieki, kas saistīti ar mazumtirdzniecības ķēdi "Mere". Sankcijām pakļauto personu sarakstam ir pievienots Krievijas uzņēmējs Sergejs Šnaiders, kuram pieder "Mere".
Jauns.lv pagājušajā nedēļā jau informēja par "Mere" veikalu slēgšanu Latvijā. Tobrīd uzņēmums paziņoja, ka visi veikali ir slēgti "tehnisku iemeslu" dēļ, taču atteicās komentēt, vai slēgšana ir īslaicīga vai saistīta ar sankcijām. Pirmdien "Mere" tīmekļa vietne nebija pieejama, un uzņēmuma "Facebook" konts bija dzēsts.