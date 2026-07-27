Pagājušajā nedēļā ievērojami samazinājās elektroenerģijas vidējā cena
Elektroenerģijas vidējā cena pagājušajā nedēļā Latvijā samazinājās par 22% un sasniedza 75 eiro par megavatstundu (MWh), informēja "Latvenergo".
Līdzīga tendence bija vērojama arī pārējās Baltijas valstīs. Lietuvā elektroenerģijas vidējā cena samazinājās par 24% un sasniedza 74,99 eiro par MWh, savukārt Igaunijā kritums bija mazāks – 5%, vidējai cenai noslīdot līdz 48,69 eiro par MWh.
"Latvenergo" skaidro, ka cenu kritumu Ziemeļvalstīs un Baltijā galvenokārt veicināja būtiski pieaugušie vēja elektrostaciju ražošanas apjomi. "Nord Pool" reģionā tā, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, palielinājās par 44%. Vienlaikus vēl straujāku cenu samazinājumu ierobežoja saules elektrostaciju saražotās elektroenerģijas apjoma kritums.
Tikmēr "Nord Pool" sistēmas vidējā elektroenerģijas cena samazinājās par 14% un bija 49,27 eiro par MWh.
Lai gan elektroenerģijas cenas Baltijas valstīs samazinājās, tās joprojām saglabājās atšķirīgas. To galvenokārt noteica ierobežotās starpsavienojumu pārvades jaudas un daļēja to rezervēšana balansēšanas pakalpojumiem, kas samazināja iespējas Latvijā un Lietuvā importēt lētāku elektroenerģiju no kaimiņvalstīm.
Pagājušajā nedēļā saules elektrostaciju saražotās elektroenerģijas apjoms "Nord Pool" reģionā saruka par 24%, bet Baltijas valstīs – pat par 36%. Savukārt vēja elektrostaciju ražošana Baltijā saglabājās iepriekšējās nedēļas līmenī. Vienlaikus Ziemeļvalstu atomelektrostaciju pieejamība pieauga par 4%, sasniedzot 74%.
Kopējais elektroenerģijas patēriņš Baltijā samazinājās par 1% un bija 457 gigavatstundas (GWh). Latvijā patēriņš saglabājās nemainīgs – 124 GWh, Igaunijā tas pieauga par 1% līdz 115 GWh, bet Lietuvā samazinājās par 2% līdz 218 GWh.
Tikmēr elektroenerģijas ražošanas apjoms Baltijas valstīs saruka par 21%, sasniedzot 296 GWh. Latvijā tika saražotas 79 GWh elektroenerģijas jeb par 24% mazāk nekā nedēļu iepriekš, Igaunijā – 61 GWh jeb par 26% mazāk, bet Lietuvā – 156 GWh, kas ir kritums par 17%.
Kopumā pagājušajā nedēļā Baltijas valstīs tika saražoti 65% no reģionā patērētās elektroenerģijas. Latvijā vietējā ražošana nodrošināja 64% no patēriņa, Lietuvā – 72%, bet Igaunijā – 53%.