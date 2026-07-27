Apvienosies divi lieli sūtījumu piegādes pakalpojumu sniedzēji
Viens no pasaules vadošajiem loģistikas uzņēmumiem "DHL" ir noslēdzis vienošanos par “Venipak Group” iegādi.
Iegādājoties “Venipak” uzņēmumus Lietuvā, Latvijā un Igaunijā, “DHL” izveidos tam pilnībā piederošu uzņēmumu tīklu Baltijas reģionā, apvienojot “Venipak” vietējo infrastruktūru ar savu globālo tīklu.
Darījums vēl jāapstiprina konkurences uzraudzības iestādēm. Pēc visu nepieciešamo atļauju saņemšanas "Venipak" kļūs par daļu no "DHL Group" struktūrvienības "DHL eCommerce". Savukārt līdzšinējais "Venipak" īpašnieks Nerijus Raudonis pēc darījuma noslēgšanas pievērsīsies investīciju platformas "Stokex" attīstībai.
Baltija kļūst arvien pievilcīgāka e-komercijas tirgum
"Venipak" ir viens no lielākajiem neatkarīgajiem sūtījumu piegādes uzņēmumiem Baltijā. Tā rīcībā ir aptuveni 800 pakomātu, plašs sūtījumu saņemšanas punktu tīkls un spēcīgas pozīcijas gan uzņēmumu, gan privātpersonu apkalpošanā.
"DHL eCommerce" izpilddirektors Pablo Ciano norāda, ka Baltijas valstis šobrīd ir vieni no straujāk augošajiem e-komercijas tirgiem Eiropā. "Meklējām partneri ar padziļinātām vietējā tirgus zināšanām, uzticamu zīmolu un ambīcijām turpināt izaugsmi. "Venipak" pievienojas "DHL" kā viens no spēcīgākajiem neatkarīgajiem loģistikas uzņēmumiem Baltijā, un kopā varēsim radīt vēl plašākas iespējas gan vietējiem uzņēmumiem, gan starptautiskajiem klientiem," uzsver Ciano.
Viņš piebilst, ka darījums atbilst "DHL" ilgtermiņa stratēģijai paplašināt uzticamu un ilgtspējīgu sūtījumu piegādes tīklu Eiropā, vienlaikus veicinot arī "Venipak" turpmāko izaugsmi.
"Venipak" zīmols saglabāsies
Arī līdzšinējais "Venipak" īpašnieks Raudonis uzsver, ka uzņēmums jau kopš darbības sākuma veidots, ievērojot pasaules loģistikas nozares labāko praksi. "Šis darījums apliecina, ka esam izveidojuši uzņēmumu, kas atbilst pasaules līmeņa standartiem. Kopā ar "DHL" varēsim vēl vairāk nostiprināt savas pozīcijas Baltijā un palīdzēt klientiem attīstīt uzņēmējdarbību gan vietējā, gan starptautiskā mērogā," norāda Raudonis.
Pēc darījuma pabeigšanas "Venipak" pakāpeniski tiks integrēts "DHL Group" globālajā loģistikas tīklā, taču uzņēmums turpinās strādāt ar līdzšinējo nosaukumu. Darbu turpinās arī pašreizējā vadības komanda un darbinieki.
Klientiem sola plašākas iespējas
Turpmākajos gados "DHL" plāno ieguldīt "Venipak" darbinieku attīstībā, paplašināt pakomātu tīklu, palielināt šķirošanas termināļu jaudu un pilnveidot IT infrastruktūru.
Savukārt Baltijas klientiem tas nozīmēs piekļuvi "DHL eCommerce" globālajam tīklam, tostarp vairāk nekā 165 000 sūtījumu saņemšanas un nosūtīšanas punktiem visā pasaulē, kā arī plašākām starptautisko sūtījumu un atpakaļnosūtīšanas iespējām.
"Pievienošanās "DHL" mūsu klientiem sniedz pilnīgi jaunas iespējas. Saglabāsim to, ko klienti Baltijā jau šobrīd novērtē – ātrumu, elastību un ciešas attiecības ar klientiem –, vienlaikus nodrošinot piekļuvi vienam no pasaulē lielākajiem loģistikas tīkliem," norāda "Venipak" izpilddirektors Andrius Ladauskas.