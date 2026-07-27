“Lidl” samazina regulārās cenas saldēto produktu klāstam
Turpinot īstenot ilgtermiņa cenu samazināšanas iniciatīvu, mazumtirgotājs “Lidl” pazemina regulārās cenas plašam saldēto produktu klāstam.
Turpmāk vairāki iecienīti saldētie produkti būs pieejami par vēl izdevīgākām cenām. Regulārās cenas samazinot līdz pat 42 %. Šis cenu kritums ir daļa no ilgtermiņa iniciatīvas, kuras laikā “Lidl” jau kopš pagājušā gada nogales pakāpeniski samazina regulārās cenas jaunām produktu grupām.
Jaunās, zemās cenas attiecas uz plašu saldēto produktu klāstu, tostarp “Harvest Basket” kartupeļu daiviņām un kartupeļu salmiņiem, dažādiem “Freshona” dārzeņu maisījumiem, spinātiem, zaļajām pupiņām, puķkāpostiem, kā arī “Trattoria Alfredo” saldētajām picām – Salami, Hawaii, Diavolo, Meat Lovers un Četru sieru. Saldētie produkti ir iecienīta izvēle ikdienā, jo tie ir ērti uzglabājami, ātri pagatavojami un piemēroti daudzveidīgu maltīšu pagatavošanai.
Konsekventu darbu pie zemu cenu nodrošināšanas apliecina arī jaunākie tirgus pētījumu uzņēmuma “SeeNext” dati*. Jūlijā veiktajā cenu salīdzinājumā secināts, ka 28 ikdienas pārtikas produktu grozs par zemāko cenu bija iegādājams tieši “Lidl” veikalos.
Jau ziņots, ka “Lidl” ir ievērojami samazinājis cenas dažādām produktu kategorijām, tostarp svaigiem dārzeņiem, piena produktiem, maizei, kafijai, saldējumam, kā arī dažādiem ilgstošās uzglabāšanas produktiem un sadzīves precēm. Cenu samazināšana ir daļa no uzņēmuma stratēģijas nodrošināt pircējiem augstu kvalitāti par iespējami zemākām cenām ilgtermiņā.