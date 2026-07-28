Piecus gadus vecs bērns ar šīs pogas palīdzību izglāba tēva dzīvību, taču daudzi to aktivizē pavisam nejauši
Automobiļos iebūvētā eCall jeb ārkārtas izsaukuma sistēma ik gadu Latvijā aktivizējas aptuveni 4000 reižu. Lai gan sistēma paredzēta palīdzības izsaukšanai ceļu satiksmes negadījumos, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pieredze liecina, ka salīdzinoši liela daļa šo izsaukumu nemaz nav saistīti ar avārijām – tos izraisa nejauši nospiesta SOS poga vai automašīnas tehniskas kļūmes.
VUGD informē, ka 2024. gadā saņemti 4068 eCall izsaukumi, bet 2025. gadā – 3858. Tādējādi vidēji gadā dienests saņem aptuveni 4000 šādu trauksmes signālu.
Lai gan precīza statistika par to, cik izsaukumu saistīti ar reāliem ceļu satiksmes negadījumiem un cik radušies kļūdas dēļ, netiek apkopota, dienesta pieredze rāda, ka nejaušu aktivizāciju ir samērā daudz.
"Tomēr ikviens eZvans tiek uztverts kā potenciāli nopietns negadījums," uzsver VUGD.
Saņemot eCall signālu, dispečers nekavējoties mēģina sazināties ar automašīnā esošajiem cilvēkiem. Ja saziņa izdodas un tiek noskaidrots, ka palīdzība nav nepieciešama, izsaukums tiek noslēgts. Savukārt, ja atbildes nav, informācija nekavējoties tiek nodota operatīvajiem dienestiem, lai pārbaudītu situāciju un nepieciešamības gadījumā sniegtu palīdzību.
Tāpēc VUGD aicina autovadītājus un pasažierus, kuri SOS pogu nospiež nejauši, nekādā gadījumā neignorēt dispečera zvanu. Pietiek paskaidrot, ka poga aktivizēta kļūdas dēļ un palīdzība nav vajadzīga. Līdzīgas situācijas mēdz rasties arī ar viedtālruņiem, kas pēc trieciena vai nejaušas taustiņu nospiešanas automātiski piezvana uz 112.
Lai gan daudzi eCall izsaukumi izrādās viltus trauksmes, sistēma jau vairākkārt pierādījusi savu nozīmi dzīvību glābšanā.
Viens no spilgtākajiem gadījumiem noticis pēc ceļu satiksmes negadījuma, kad automašīna automātiski nosūtīja eCall signālu. Uz dispečera jautājumiem atbildēja vien piecus gadus vecs bērns, kurš pastāstīja, ka automašīna atrodas grāvī, bet viņa tēvs guļ un nereaģē. Operatīvie dienesti nekavējoties devās uz norādīto vietu, atrada avarējušo automašīnu un izglāba gan bērnu, gan bezsamaņā esošo tēvu.
Arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) eCall sistēmu vērtē pozitīvi. Dienests skaidro, ka visi eCall signāli vispirms nonāk VUGD, kas izvērtē situāciju un nepieciešamības gadījumā piesaista mediķus.
Šogad VUGD NMPD pārsūtījis 212 eCall izsaukumus. No tiem 29 gadījumos mediķi pacientiem sniedza palīdzību, tostarp 19 cilvēki tika nogādāti ārstniecības iestādē. Savukārt 98 gadījumos izsaukuma vietā pacienta nebija, atrašanās vietu neizdevās noteikt vai arī izsaukums izrādījās nepamatots.
NMPD uzsver, ka pat tad, ja liela daļa eCall izsaukumu neapstiprinās, tehnoloģija ir būtisks drošības risinājums.
"Pat ja, pateicoties automātiskam negadījuma paziņojumam, izdodas glābt kaut vienu cilvēka dzīvību vai veselību, tas jau ir liels ieguvums," norāda dienests.