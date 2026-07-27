Fotogrāfs Edijs Pālens testa braucienā ar JAECOO 7 Super Hybrid
Ķīnas autoražotāji pēdējos gados kļuvuši par nopietniem spēlētājiem pasaules autobūves tirgū, un arvien vairāk šo zīmolu modeļu nonāk arī Latvijas pircēju redzeslokā. Pavisam nesen izmēģinājām Omoda 9 – hibrīdautomobili, kas patīkami pārsteidza gan ar tehnoloģijām, gan aprīkojumu. Šoreiz uzmanības centrā nonācis tā radinieks – JAECOO 7 Super Hybrid.
Lai novērtētu šo modernā dizaina pilsētas krosoveru, pie stūres aicinājām cilvēku, kurš ikdienā pasauli vēro caur fotokameras objektīvu – fotogrāfu Ediju Pālenu.
Fotogrāfs ar asu skatienu
Edijs Pālens ir viens no pazīstamākajiem Latvijas preses fotogrāfiem. Pēc Ogres 1. vidusskolas absolvēšanas viņš apguva tūrisma un viesmīlības jomu Rīgas Tūrisma skolā, savukārt brīvajā laikā aizrāvās ar mūziku, spēlējot ģitāru un dziedot grupā “Paraguay Zoo”.
Interese par fotogrāfiju nopietnāk radās laikā, kad Edijs strādāja Lielbritānijā. Atgriezies Latvijā, viņš turpināja fotografēt, un kopš 2008. gada strādā Latvijas Nacionālajā informācijas aģentūrā LETA. Šo gadu laikā viņš dokumentējis neskaitāmus sporta, politikas un sabiedriskās dzīves notikumus – no olimpiskajām spēlēm un pasaules čempionātiem līdz Latvijas hokeja izlases vēsturiskajai bronzas medaļai un nozīmīgiem notikumiem valsts sabiedriskajā dzīvē.
JAECOO 7 Super Hybrid – vairāk nekā tikai ekonomisks krosovers
JAECOO 7 Super Hybrid ir ārēji lādējams hibrīds, kas apvieno benzīna dzinēju, elektromotoru un ietilpīgu akumulatoru. Rezultāts ir iespaidīgs – ar pilnībā uzlādētu akumulatoru un pilnu degvielas tvertni automobilis spēj nobraukt līdz pat 1200 kilometriem.
Spēka agregāta kopējā jauda sasniedz 347 zirgspēkus. No tiem 204 zirgspēkus nodrošina elektromotors, bet 143 zirgspēkus attīsta iekšdedzes dzinējs. Tas nozīmē ne tikai ekonomisku ikdienas pārvietošanos, bet arī pārliecinošu dinamiku nepieciešamības gadījumā.
Saskaņā ar WLTP datiem degvielas patēriņš ar izlādētu akumulatoru ir aptuveni seši litri uz 100 kilometriem, kas šādas jaudas un izmēra automobilim ir ļoti konkurētspējīgs rādītājs.
Svarīgs arguments potenciālajiem pircējiem ir arī tas, ka automobiļa CO₂ izmeši atbilst valsts noteiktajiem kritērijiem atbalsta saņemšanai. Tas nozīmē, ka privātpersonas var pretendēt uz elektroauto un ārēji lādējamo hibrīdauto iegādes atbalsta programmas finansējumu.
Bagātīgs aprīkojums par konkurētspējīgu cenu
Eiropas tirgū JAECOO zīmols vēl tikai veido savu reputāciju, tādēļ viens no galvenajiem argumentiem pircēju piesaistīšanai ir ļoti bagātīgs aprīkojums jau standarta komplektācijā. JAECOO 7 pieejams divos aprīkojuma līmeņos. Jau bāzes versijā pieejamas daudzas funkcijas, kuras konkurentu modeļos nereti sastopamas tikai dārgākajās komplektācijās. Automobilim ir plašs drošības sistēmu klāsts, digitālais instrumentu panelis, liels multimediju ekrāns, adaptīvā kruīza kontrole, apsildāmi sēdekļi un citas komforta funkcijas.
Izvēloties augstāko aprīkojuma līmeni, klāt nāk panorāmas jumta lūka, tonēti aizmugurējie stikli, elektriski darbināmas bagāžas nodalījuma durvis un vēl virkne papildaprīkojuma elementu. JAECOO 7 Super Hybrid sākuma cena pārsniedz 32 tūkstošus eiro. Savukārt tiem, kuri priekšroku dod tradicionālākām piedziņām, pieejamas arī citas versijas – mild hybrid modelis par aptuveni 30 990 eiro un benzīna versija ar pilnpiedziņu par aptuveni 29 990 eiro.
Uz ceļa – komforts pirmajā vietā
Pēc pirmajiem testa kilometriem kļūst skaidrs, ka JAECOO 7 radīts komfortablai ikdienas lietošanai. Balstiekārta nav izteikti mīksta, tomēr tā noteikti nav sportiski cieta. Latvijas ceļu apstākļos tas drīzāk uzskatāms par priekšrocību.
Arī salona skaņas izolācija atstāj labu iespaidu. Turklāt automobilis pēc iespējas biežāk izmanto elektromotoru, tādēļ ievērojamu daļu brauciena pasažieri pavada gandrīz pilnīgā klusumā, nedzirdot iekšdedzes dzinēja vibrācijas un troksni.
Tehnoloģijas, kas nepārspīlē
Kā cilvēks, kuram profesionālā dzīve saistīta ar modernām tehnoloģijām, Edijs īpašu uzmanību pievērsa automobiļa digitālajiem risinājumiem.
Viņa vērtējumā JAECOO izdevies atrast līdzsvaru starp modernām tehnoloģijām un lietošanas ērtumu. Salona dizains ir saprotams Eiropas autovadītājam – tīras līnijas, kvalitatīvi materiāli un lieli displeji, taču svarīgākās funkcijas nav pilnībā paslēptas multimediju sistēmas izvēlnēs. Īpaši veiksmīgs šķiet viduskonsoles izkārtojums. Roku balsts novietots ergonomiskā augstumā, bet līdzās glāžu turētājiem izvietoti fiziski slēdži svarīgākajām funkcijām. Ar tiem iespējams izvēlēties elektrisko vai hibrīda braukšanas režīmu, kā arī pielāgot automobiļa darbību konkrētiem ceļa apstākļiem.
Secinājums
JAECOO 7 Super Hybrid ir viens no tiem automobiļiem, kas liek pārvērtēt priekšstatus par Ķīnas autoražotājiem. Tas ir ietilpīgs, komfortabls un tehnoloģiski moderns krosovers ar iespaidīgu nobraukuma rezervi un bagātīgu aprīkojumu.
Ja pievienojam konkurētspējīgu cenu un iespēju saņemt valsts atbalstu, kļūst skaidrs, kādēļ šis modelis piesaista arvien lielāku interesi arī Latvijā.