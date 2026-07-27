Lielas, mazas un jocīgas! Kādas izskatās saunas Somijas ziemeļos
Kas pirmais nāk prātā, iedomājoties par Somiju? Visticamāk tā būs sauna — vieta, kuras funkcija nebūt nav tikai padarīt cilvēku ...
Meklējot nevis Ziemeļmeitu, bet saunu: noskaidrots, kas ir Somijas ziemeļu karstākā noslēpuma dvēsele
Kas pirmais nāk prātā, iedomājoties par Somiju? Varētu teikt, ka ezeri — neba velti Somiju dēvē par “tūkstošu ezeru zemi”. Varētu teikt, ka laimīgi cilvēki — Somija jau devīto gadu pēc kārtas atzīta par pasaules laimīgāko valsti. Varbūt hokejs, jo īpaši tādēļ, ka Somija šogad kļuva par pasaules čempioni. Taču visticamāk tā būs sauna — vieta, kuras funkcija nebūt nav tikai padarīt cilvēku tīru. Šoreiz noskaidrojam, kas somu saunai piešķir to unikālo īpatnību, kas to padara neaizmirstamu.
Jūnijā sākumā man bija tas gods dažādu valstu pārstāvju grupā pabūt Ruka-Kūsamo tūristu asociācijas un Oulu 2026. gada Eiropas kultūras galvaspilsētas pasākumu rīkotājas “Oulu2026” un Oulu oficiālās reģionālā tūrisma organizācijas “VisitOulu” kopīgi rīkoto saunu kultūras iepazīšanas ceļojumā Somijas ziemeļos, kas bija ievads no 9. līdz 11. jūnijam Jiveskilē notikušajam Pasaules saunu forumam.
Misijas pirmā daļa bija Somijas ziemeļaustrumu pilsētas Kūsamo apkaimē, apmetoties tūristu iecienītajā Rukas ciemā, kur pirmais piedzīvojums bija iepazīšanās ar ziemeļbriežiem, bez kuriem reģiona iedzīvotāju ikdiena gadsimtu gaitā nav bijusi iedomājama. Par to pastāstīts ceļojuma apraksta pirmaja daļā.
Pirmais saunas piedzīvojums, kurā uzzinām, kas ir saunas dvēsele
Apmēram pusstundas brauciena attālumā no Kūsamo, vienā no reģiona senākajiem ciemiem Vuotanki apmēram desmit kilometrus no Krievijas robežas izbaudām pirmo reālo lauku saunu. Ezera krastā atrodas “Pohjolan Pirtti & Kievari”, kur jau kopš 17. gadsimta saimnieko Pohjolu ģimene. Smaidīgā namamāte Tanja, kuras dzidrie smiekli ik pa brīdim piepilda apkārtni, pēc interesantā stāsta par to, kā somi sāka apdzīvot šo sākotnēji sāmiem piederošo teritoriju, un par saunu celšanas vēsturi, plašāk iepazīstina ar saunu garīgo nozīmi. Pirms kristietības izplatīšanās somi pielūdza dabu un garus, tādēļ pārceļoties uz jaunu vietu kā pirmo būvēja tieši saunu, lai ēkai piesaistītu visspēcīgāko vietējo garu. Tolaik sauna bija galvenā mājas daļa, tur dzima bērni, ārstēja slimības, pirms apbedīšanas mazgāja mirušos, tā bija vieta, kur visi konflikti un strīdi tika atstāti aiz durvīm. “Tāpēc joprojām, kad ejam saunā, tas mazliet atgādina iešanu uz baznīcu,” nosmej Tanja.
Viņa norāda, ka saunai arī mūsdienās ir milzīga nozīme, tur ar rituāliem tiek atzīmēti dažādi dzīves posmi, piemēram, pirms kāzām tā dēvētajā “līgavu saunā” mēdz rīkot vecmeitu ballīti, kur ar dažādiem rituāliem “atbrīvojas” no bijušo draugu ietekmes, gatavojoties jaunajai dzīvei ar izredzēto. Taču pirms dzīvesbiedra atrašanas ir cita saunas tradīcija, kad slotiņu met uz saunas jumta, un kāts norāda debespusi, no kurienes atnāks nākotnes dzīvesbiedrs. Savukārt veciem cilvēkiem šis rituāls pilda arī “dzeguzes funkcijas”, noskaidrojot, vai ilgi atlicis dzīvot — prom no mājām vērsts kāts liecina par bēdīgu prognozi.
Sarunas gaitā Tanja iepazīstina arī ar terminu, kas somiem ar saunu veido vienu veselumu. Tas ir “löyly”. Šī vārda saknes atrodamas senajā somu kultūrā, sākotnēji tas nozīmēja garu, dvēseli un dzīvības spēku. Mūsdienās tas nozīmē karsto tvaiku, kas rodas, uzlejot ūdeni uz sakarsētiem saunas akmeņiem. Taču “löyly” ietver arī sajūtu, to patīkamo karstuma vilni, kas no akmeņiem paceļas līdz griestiem un pēc tam nolaižas, aptverot cilvēku. Labs “löyly” aptver maigi, slikts rada smagnēju iespaidu. Tanja īpaši uzsver, ka somu sauna nekad nav sausa, tādējādi vietas, kur norādīts neliet ūdeni uz sakarsētajiem akmeņiem, nekādi nav īstas somu saunas.
Pirmais iespaids Somijā par somu saunu izrādās fantastisks, patīkamo “löyly” sajūtu papildina maiga iepēršana ar kadiķu zariem, radot sava veida mikroakupunktūras efektu. Cilvēkiem ar sēdošu dzīvesveidu, jo īpaši ilgstoši strādājot ar datoru, visnotaļ noder šāda kadiķu zaru terapija. Un tiešām, adatiņas patīkami kņudina ādu, sajūtas neaprakstāmas, tikai nevajag slānīt kā ar bērzu slotiņu!
Īsi sakot, ikvienam saunu cienītājam — šeit ir trīs saunas — humorpilnā saimniece nodrošinās komfortablu atpūtu, turklāt viņa ir ļoti interesanta sarunu biedrene.
Pavisam tuvu Krievijas robežai, kur modrs suns brīdinās par ikvienu dzīvnieku vai spiegu
Nākamajā dienā viesojamies pavisam vientuļā, mežu ieskautā vietā trīs kilometru attālumā Somijas robežai ar Krieviju, kur pie Heikinjervi ezera mūs sagaida “Isokenkäisten Klubi” saimnieces, māsas Katja un Sirpa. Taču pirmais mūs pamana vietējais mazais šunelis ar spalgu balstiņu, kuram nepamanīts netiks garām neviens. Ņemot vērā, ka apkārt ir biezi meži, kur klīst visdažādākie iemītnieki — lāči, lūši, vilki, āmrijas, nemaz nerunājot par visur esošajiem ziemeļbriežiem, viņš kalpo par drošu signalizāciju, par ko pārliecinājāmies arī mēs. Ja tuvējā apkārtnē slapstītos kāds spiegs, par viņu ātri kļūtu zināms.
No visām Somijā apmeklētajām saunu vietām šī viennozīmīgi ir visideālākā tiem, kuri vēlas pilnīgu norobežošanos no pilsētas kņadas. Te var izbaudīt mieru guļbaļķu mājās, tradicionālo dūmu saunu, no vietējo mežu produktiem pagatavotu gardu maltīti un citus labumus, bet tumšajos laikos var komfortabli vērot ziemeļblāzmu “Aurora Huts” ezera piekrastē peldošajās mājiņas. Katja gan pabrīdina, ka potenciālajiem viesiem noteikti nepieciešams iepriekš sarunāt savu ierašanos, jo šī tiešām ir ļoti vientuļa vieta. Visnoslogotākā ir ziemas sezona, taču arī citā laikā par intereses trūkumu nevar sūdzēties, šeit laika gaitā atpūtušās arī Somijas un citu valstu augstas amatpersonas. Kā izrādās, šādi saimniecība arī guva savu nosaukumu, “Isokenkäisten Klubi” pēc būtības nozīmē “Ietekmīgu ļaužu klubs”.
Par to, cik ļoti šeit ciena tradicionālo dzīvesveidu, var pārliecināties arī gardās maltītes pagatavošanas ēkā, kas vizuāli atgādināja senās būves — pašā centrā pavards, pie kura rosās Sirpa ar palīdzi, bet dūmi ceļas augšup līdz atverei griestos, radot sāmu mitekļa iespaidu. Arī dūmu sauna, saukta par “Seven Star Smoke Sauna” ir lieliska, ko labprāt iesaku visiem, kuri dodas atpūsties šajā reģionā. Ar automašīnu no Kūsamo var atbraukt nieka 45-50 minūšu laikā.
Vieta, kur ziemā ir pieejama ledus sauna!
Ziemeļaustrumu reģiona saunu apciemošana noslēdzas pie Pihejervi ezera netālu no mūsu mājvietas Rukā, kur mūs uzņem “Pyhäpiilo Sauna World” saimniece Marjo. Tie, kuri šeit bauda autentiskas dūmu saunas priekus, var mesties atvēsināties ezerā, kura otrajā krastā redzami kalnaini skati. Kaut gan attiecībā uz saunām Somijā mani it kā nekas nevarētu pārsteigt, izrādās — var: papildus peldei āliņģī “Pyhäpiilo” piedāvā arī ledus saunu!
Tiesa, vasaras apstākļos šo brīnumu apskatīt neizdevās, taču ziemā tas tiešām ir iespējams, un tajā var satilpt apmēram desmit cilvēku. Kam patīk šādas neparastas sajūtas, laipni lūgti!
Un vēl, kaut gan daudz lasīts, kā moskīti var vasaras priekus pārvērst ellē, mums ļoti paveicies, šie uzmācīgie insekti mūs lāga nepamanīja visu ceļojuma laiku. Šajā sakarā man radās sava versija par to, kādēļ somu valodā “paldies” ir kiitos — tas varētu būt saīsinājums no “thank God there are no moskiitos”. Jebkurā gadījumā jūnija sākums ir brīnišķīgs brīdis doties uz šīm skaistajām Somijas dabas vietām.
Ar šīm patīkamajām domām mēs mājam ardievas Rukai un dodamies rietumu virzienā uz Oulu. Tur gaida kaut kas nepieredzēts — saunas festivāls, kur pilsētas centrā, upes krastā var baudīt “löyly” visdažādākas formas un izmēru saunās. Aizsteidzoties priekšā, viena no tām no ārpuses šķita tik maziņa, ka tajā vispār nebūtu iespējams ielīst, bet, kā man teica, tur var satilpt pat trīs cilvēki! Bet par to nākamreiz.