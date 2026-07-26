Mākslīgā intelekta “aktrise” Tillija Norvuda debitēs filmā - Holivudas aktieri ceļ trauksmi
Mākslīgā intelekta radītā “aktrise” Tilli Norvuda nonākusi uzmanības centrā pēc paziņojuma, ka viņa debitēs pilnmetrāžas filmā. Taču projekta radītāja uzskata – AI nevis atņems darbu cilvēkiem, bet var radīt jaunas iespējas radošajā industrijā.
Tilli Norvudu izveidoja aktrise un producente Elīne van der Veldena, kura apgalvo, ka darbs ar mākslīgo intelektu viņas studijai ļāvis paplašināt komandu. Pēc viņas teiktā, uzņēmumā tagad strādā aptuveni 40 cilvēki, tostarp aktieri, scenāriju autori un producenti.
Norvuda drīzumā parādīsies filmā “Misaligned”, ko veido Van der Veldenas producēšanas kompānija “Particle6”. Filmā MI tēls atveidos būtni digitālā pasaulē, kas mēģina izprast cilvēku pieredzi.
Vienlaikus projekts izraisījis asu kritiku. Aktieru arodbiedrība “SAG-AFTRA” iepriekš norādījusi, ka mākslīgā intelekta tēli var apdraudēt cilvēku aktieru darbu un izmantot radošo profesionāļu ieguldījumu bez atļaujas.
Van der Veldena gan uzsver – Tillija Norvuda nav paredzēta, lai aizstātu īstus aktierus. Viņa norāda, ka MI tēlam nevajadzētu konkurēt ar cilvēkiem tradicionālās filmās.
“Viņas mērķis ir parādīt, kas ar tehnoloģijām ir iespējams,” sacīja Norvudas radītāja.
Tillija Norvudas izveide prasīja aptuveni četrus mēnešus un ap 2000 dažādu versiju, līdz tika radīts galīgais tēls.