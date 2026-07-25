Baltijas valstu galvaspilsētās palielinās degvielas cenas
Pagājušajā darba nedēļā Baltijas valstu galvaspilsētās degvielas cenas palielinājās, liecina aģentūras LETA apkopotie dati.
Darba nedēļas beigās augstākā benzīna cena bija Rīgā, seko Viļņa un Tallina. Savukārt dīzeļdegviela visdārgākā bija Viļņā, seko Rīga, bet vismazāk dīzeļdegviela darba nedēļas beigās maksāja Tallinā.
Rīgā "Circle K" degvielas uzpildes stacijā Krasta ielā 95.markas benzīna cena nedēļas laikā palielinājās par 2,7% un piektdien bija 1,894 eiro par litru, bet dīzeļdegvielas cena kāpa par 6,6% un bija 1,944 eiro par litru.
Viļņā "Circle K" degvielas uzpildes stacijā Savanorju prospektā 95.markas benzīns maksāja 1,739 eiro par litru, kas ir par 0,6% vairāk nekā pirms nedēļas, bet dīzeļdegvielas cena palielinājās par 4,8% un piektdien bija 1,979 eiro par litru.
Tallinā "Circle K" uzpildes stacijās piektdien 95.markas benzīna cena kāpa par 9,5% - līdz 1,729 eiro par litru, bet dīzeļdegvielas cena nedēļas laikā palielinājās par 21% un piektdien bija 1,789 eiro par litru.
Autogāzes cena Rīgā, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, samazinājās par 4% - līdz 0,955 eiro par litru. Viļņā autogāzes cena saglabājās stabila un piektdien bija 0,759 eiro par litru, bet Tallinā autogāzes cena palielinājās par 0,2% un bija 0,978 eiro par litru.