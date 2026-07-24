Riepas bojājumi: "Riepu garāža" skaidro scenārijus un kā tajos rīkoties
Iedomājies – tu mierīgi brauc pa šoseju vai pilsētas ielām, bet pēkšņi auto sāk uzvesties dīvaini, stūre velk uz vienu pusi, un instrumentu panelī iedegas brīdinājuma lampiņa par spiedienu. Bojātas riepas ir viena no biežākajām ķibelēm uz ceļa, ar ko autovadītāji īpaši bieži saskaras vasaras sezonā. Šādā brīdī ir ļoti svarīgi zināt, kā uzreiz rīkoties, lai nepadarītu sākotnējo bojājumu vēl lielāku un izvairītos no lieliem izdevumiem.
Riepu garāžas speciālisti ikdienā redz ļoti dažādus bojājumus – sākot ar naglām un skrūvēm, kas iedūrušās protektorā, un beidzot ar pārsistiem bortiem, iebraucot asās bedrēs. Šajā rakstā apskatīsim, kādos gadījumos bojājumu var veiksmīgi remontēt, kad drošāk pirkt jaunu, un kāpēc turpināt braukšanu ar tukšu riepu ir sliktākais lēmums!
Saturs
- Ko darīt, ja riepa nolaiž gaisu?
- Riepu remonts vai jauna pāra iegāde?
- Kāpēc pilnpiedziņas (AWD) auto īpašniekiem jābūt uzmanīgiem?
- Disku remonts un riteņu ģeometrija
- Lietotas riepas – gudra izvēle sezonas beigās
- Ierobežojumi un riski riepu remonta procesā
- Riepu garāža – droša pietura, ja ar riepām atgadījies kas nelāgs
Ko darīt, ja riepa nolaiž gaisu?
Ja pamani, ka strauji vai pakāpeniski pazūd spiediens, neturpini braukt ar tukšu vai pustukšu riepu. Spiedienam nokrītot zem 1 bāra jeb atmosfēras, riepas iekšējā konstrukcija sāk būtiski deformēties zem auto svara. Braucot ar šādu riepu, tā, visticamāk, tiks neatgriezeniski sabojāta, jo disks burtiski sagriezīs gumijas bortus no iekšpuses, un tad riepu remonts vairs nebūs iespējams, turklāt tādā veidā var sabojāt arī pašu disku.
Ja pie rokas ir kompresors vai pumpis, riepu uzpumpē un vēro, cik ātri gaiss izplūst. Spiediens turas pietiekami labi? Lieliski – vari mēģināt lēnām un piesardzīgi aizbraukt līdz tuvākajam servisam. Ja riepu piepumpēt neizdodas un automašīnai ir pieejama rezerves riepa, ieteicams drošā vietā to uzstādīt. Mūsdienās gan šāda ekstra kļūst par retumu un bieži ir pieejama tikai kā papildu aprīkojums. Ja rezerves rata nav un gaisu iepildīt nevar, prātīgākais risinājums ir izsaukt evakuatoru, kas nereti KASKO apdrošināšanas polisē ir iekļauts bez maksas, un nogādāt auto pie speciālistiem.
Riepu remonts vai jauna pāra iegāde?
Ne katrs bojājums nozīmē, ka riepa vairs nav lietojama, taču lēmums par remontu ir atkarīgs no bojājuma vietas un veida. Ja protektorā ir iedūrusies nagla vai neliela skrūve, šādam defektam parasti iespējams efektīvs riepu remonts Rīgā un jebkur citur Latvijā. Turpretī sānu bojājumi, lieli iegriezumi vai bedrēs pārsistas malas visbiežāk nav labojamas drošības apsvērumu dēļ, jo ir bojāta riepas iekšējā struktūra. Šādos gadījumos vienīgais drošais risinājums ir meklēt jaunu riepu.
Sezonas beigās vai starpsezonā var gadīties situācija, ka konkrētais modelis vairs nav pieejams, jo ir izpārdots. Ja rodas šāda situācija, var nākties iegādāties divas jaunas vasaras riepas, jo saskaņā ar drošības prasībām uz vienas ass automašīnai ir jābūt vienādiem riepu modeļiem ar identisku protektora zīmējumu.
|
Bojājuma veids
|
Remonta iespēja
|
Ieteicamā rīcība
|
Nagla protektorā
|
Augsta
|
Kvalitatīvs riepu remonts
|
Pārsista sānu mala
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Nav
|
Riepas maiņa
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Bedrē saliekts disks
|
Atkarīgs no bojājuma
|
Diska taisnošana
|
Nodilums zem atļautā atlikuma
|
Nav
|
Jaunas riepas
Kad riepu var salabot?
Nelieli caurumi protektora daļā, piemēram, diametrā līdz 6 mm, parasti ir veiksmīgi labojami. Situācijās, kad riepā ir skrūve, remonts iespējams tad, ja nesi turpinājis braukt ar tukšu riepu un tai nav bojāti kordi. Svarīgi, lai bojājuma kanāls būtu +/- perpendikulārs protektora virsmai, nevis slīps. Riepu garāžas servisos šāds remonts aizņem maz laika, un tā cena ir ļoti pieejama, ļaujot drīz turpināt ceļu droši un bez lieliem tēriņiem.
Kad nepieciešama jauna riepa?
Sānu malas bojājumi, dziļi iegriezumi vai pumpas nozīmē, ka remonts ir pārāk riskants. Arī tad, ja riepas iekšpuse ir bojāta zema spiediena dēļ (demontējot to var pamanīt pēc melniem gumijas putekļiem vai izteikta nodiluma iekšpusē), labošana vairs nav iespējama. Ja konkrētais modelis ir izpārdots, nāksies pirkt divas riepas, lai saglabātu vienādu saķeri un stabilitāti uz vienas ass. Riepu garāža vienmēr piedāvā iegādāties arī vienu riepu, ja tā ir pieejama mūsu krājumos.
Kāpēc pilnpiedziņas (AWD) auto īpašniekiem jābūt uzmanīgiem?
Pilnpiedziņas auto sistēmas mēdz būt ļoti jutīgas pret riteņu diametra atšķirībām. Ja viena riepa ir bojāta un pārējās jau nedaudz padilušas (nobraukti 2-3 mm protektora), uzliekot jaunu riepu, var rasties tehniskas problēmas. Tās augstums nedaudz atšķirsies, un automašīnas elektronika var uztvert šo atšķirīgo griešanās ātrumu kā riteņa izslīdēšanu.
Tas mēdz izraisīt kļūdu paziņojumus instrumentu panelī un ilgtermiņā radīt nevēlamu slodzi un bojājumus pilnpiedziņas sistēmai. Šādos gadījumos ieteicams rūpīgi izvērtēt visu četru vai vismaz divu riepu maiņu, lai saglabātu auto harmonisku darbību. Tāpat var palīdzēt savirzes regulēšana, lai pārliecinātos, ka riepas dils vienmērīgi un neradīs papildu pretestību.
Disku remonts un riteņu ģeometrija
Bieži vien, iebraucot dziļā bedrē vai atsitoties pret apmali, cieš arī auto disks un tiek izjaukta riteņu ģeometrija. Ja disks ir saliekts, braucot tas radīs nepatīkamu vibrāciju stūrē vai virsbūvē, kā arī veicinās nevienmērīgu riepas nodilumu. Riepu garāžas piedāvājumā ir arī disku remonts, ietverot taisnošanu jeb valcēšanu un nepieciešamības gadījumā – metināšanu.
Pēc spēcīga trieciena ieteicama savirzes regulēšana. Lai gan šī procedūra nav obligāta, nepareiza riteņu ģeometrija ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc riepas dilst priekšlaicīgi un nevienmērīgi. Savlaicīgs disku remonts un ģeometrijas pārbaude var palīdzēt ietaupīt ievērojamus līdzekļus ilgtermiņā.
Lietotas riepas – gudra izvēle sezonas beigās
Ja riepu sanācis sabojāt pašās sezonas beigās, lietotas riepas var būt ekonomisks pagaidu risinājums. Riepu garāža piedāvā iegādāties daudzus mazlietotus modeļus par izdevīgām cenām, turklāt visas mūsu klāstā esošās lietotās riepas ir rūpīgi pārbaudītas, lai tās atbilstu drošības prasībām un kalpotu uzticami.
"Vieninieču" sortiments – kā laimests loterijā
Svarīgi zināt, ka "Riepu garāžas" noliktavās ir pieejami tūkstošiem "vieninieču", jeb riepas pa vienai, visdažādākajos izmēros – gan pilnīgi jaunas, gan DEMO (montētas, bet nebrauktas), gan mazlietotas riepas. Reizēm klientiem izdodas burtiski "laimēt loterijā", mūsu plašajā klāstā atrodot ne tikai tieši to pašu riepas modeli, bet pat mazlietotu riepu ar ļoti līdzīgu nobraukumu jeb protektora atlikumu, kāds bija sabojātajai riepai. Tas ir ideāls scenārijs, kas ļauj droši turpināt ceļu, nepārkāpjot noteikumus par vienādām riepām uz vienas ass, un ievērojami ietaupīt, neuztraucoties par jauna riepu pāra iegādi.
"Riepu garāža" – droša pietura, ja ar riepām atgadījies kas nelāgs
"Riepu garāžas" servisos, kas atrodami 5 vietās visā Rīgā, speciālisti palīdzēs atrast piemērotāko risinājumu – sākot ar ātru cauruma aizlāpīšanu un saliekta diska valcēšanu un beidzot ar jaunu riepu izvēli no mūsu plašā krājuma. Pieraksties uz vizīti kādā no filiālēm "Online" mūsu mājaslapā riepugaraza.lv vai brauc ciemos tāpat un turpini ceļu droši!