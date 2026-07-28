Auto un tehnoloģijas
Šodien 06:43
Telefons mūs noklausās - mīts vai patiesība? Skaidro eksperti
Sarunā ar draugu piemini, ka vēlies iegādāties jaunu kafijas automātu, bet jau pēc dažām stundām “Facebook” redzi reklāmu par konkrēto produktu. Pārāk liela sakritība, lai būtu nejaušība? Līdzīgas situācijas piedzīvojuši daudzi, tāpēc rodas jautājums – vai mūsu telefons patiešām noklausās sarunas?
Mīts par ierīču noklausīšanos kļuvis par vienu no populārākajiem digitālajā laikmetā. No vienas puses, viedtālruņos un viedajās mājas ierīcēs patiešām ir mikrofoni, kas nepieciešami balss zvaniem un saziņai ar virtuālajiem asistentiem. No otras puses, reklāmu algoritmi kļuvuši tik precīzi, ka nereti šķiet – tie lasa mūsu domas. Vai ir pamats bažām par privātumu?
Lai gan līdz šim nav iegūti pārliecinoši pierādījumi, ka lielās tehnoloģiju platformas, kā “Meta” un “Google”, nepārtraukti ierakstītu lietotāju sarunas personalizētām reklāmām, eksperti uzsver, ka bažas par privātumu ir pamatotas. Ierīcēm nav obligāti jānoklausās mūsu sarunas, lai tās zinātu mūsu intereses un paradumus.