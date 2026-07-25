Pazaudēji pasi vai ID karti ārzemēs? Galvenais - nekrīti panikā
Pazaudēta pase vai personas apliecība ir viena no nepatīkamākajām situācijām, ar ko var nākties saskarties ceļojuma laikā. Tomēr arī šādā gadījumā nav pamata panikai – svarīgi rīkoties mierīgi un pēc iespējas ātrāk sazināties ar atbildīgajām iestādēm.
Ja dokuments pazudis ārvalstīs, jāvēršas tuvākajā Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā, kur nepieciešamības gadījumā iespējams saņemt pagaidu ceļošanas dokumentu atgriešanās braucienam.
Vispirms pārliecinies, ka dokuments tiešām pazudis
Pirms ziņot par nozaudēšanu, vēlreiz pārmeklē:
- rokas bagāžu;
- koferi;
- automašīnu;
- viesnīcas numuru.
Ja jau esi devies prom, sazinies ar viesnīcas administrāciju. Nereti pases un ID kartes tiek atrastas tieši numuros vai seifos.
Ja ir aizdomas par zādzību
Ja dokumenti, iespējams, nozagti, par notikušo ieteicams ziņot vietējai policijai un saglabāt izsniegto apliecinājumu.
Tas var noderēt gan sazinoties ar apdrošinātāju, gan kārtojot formalitātes Latvijas pārstāvniecībā.
Sazinies ar Latvijas vēstniecību vai konsulātu
Ja dokuments nav atrodams, jāsazinās ar tuvāko Latvijas vēstniecību vai konsulāro pārstāvniecību.
Ja nav cita derīga personu apliecinoša dokumenta, Latvijas pārstāvniecība var izsniegt pagaidu ceļošanas dokumentu, kas ļauj atgriezties Latvijā. Gadījumos, kad konkrētajā valstī Latvijas pārstāvniecības nav, palīdzību iespējams saņemt arī ar Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta starpniecību.
Ja pazudusi eID karte
Ja nozaudēta personas apliecība ar aktivizētiem elektroniskās identifikācijas un e-paraksta sertifikātiem, tos ieteicams pēc iespējas ātrāk apturēt, lai nepieļautu to izmantošanu.
Kāpēc dokumentu kopijas var izrādīties ļoti noderīgas?
Pirms ceļojuma vērts telefonā vai drošā mākoņkrātuvē saglabāt:
- pases kopiju;
- ID kartes kopiju;
- ceļojuma apdrošināšanas polisi;
- aviobiļešu rezervācijas;
- viesnīcu rezervāciju apstiprinājumus.
Tas ne tikai atvieglo identitātes apliecināšanu, bet arī palīdz ātrāk nokārtot nepieciešamās formalitātes. Arī Ārlietu ministrija iesaka pirms došanās ceļā saglabāt dokumentu kopijas un zināt tuvākās Latvijas pārstāvniecības kontaktinformāciju.
Kā sagatavoties vēl pirms ceļojuma?
Lai nepatīkama situācija neradītu lieku stresu, pirms došanās ceļā ieteicams:
- pārbaudīt pases vai ID kartes derīguma termiņu;
- nofotografēt svarīgākos dokumentus;
- iegādāties ceļojumu apdrošināšanu;
- noskaidrot, kur atrodas tuvākā Latvijas vēstniecība galamērķa valstī.
Lai gan dokumenta nozaudēšana var sabojāt atvaļinājumu, pareiza un savlaicīga rīcība ļauj situāciju atrisināt daudz ātrāk, nekā sākumā varētu šķist.