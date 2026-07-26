Pat kaķu video vairs nevar uzticēties? Kā mākslīgais intelekts maina internetu
Kaķi un kucēni gadiem ilgi bijuši interneta drošā osta – vieta, kur cilvēki meklēja vienkāršu prieku un nevainīgus mirkļus. Taču tagad pat jaukie dzīvnieku video arvien biežāk liek uzdot jautājumu – vai tas, ko redzam, vispār ir īsts?
Ilgus gadus cilvēku reakcija uz mīļiem dzīvnieku video bija tūlītēja – smaids, sajūsma un vēlme dalīties ar redzēto. Taču mākslīgā intelekta radītais saturs šo sajūtu maina. Pirms priecāties par kādu pārsteidzošu kaķa vai kucēna video, daudzi sāk domāt: “Vai tas tiešām notika?”
Mediju pētniece Džesika Medoksa no Džordžijas Universitātes ASV skaidro, ka daļa šādu video burvības slēpjas faktā, ka skatītājs zina – viņš redz īstu mirkli.
“Daļa prieka par jaukiem dzīvnieku video ir doma: “Ak, mans Dievs, paskatieties uz šo brīnišķīgo lietu, kas patiešām notika.” Mākslīgais intelekts to pilnībā izmaina,” viņa norāda.
Kad prieks sāk šķist viltots
Arvien vairāk cilvēku atzīst, ka, skatoties pārāk perfektus dzīvnieku video, viņi vispirms dodas uz komentāriem, lai pārbaudītu – vai ieraksts nav radīts ar AI.
Problēma nav tikai tajā, ka video var būt viltots. Mainās arī sajūta, ko tas rada. Ja skatītājs saprot, ka aiz redzētā nav īsta dzīvnieka, īsta saimnieka vai īsta mirkļa, emocijas kļūst mazāk patiesas.
“Prieks var šķist mākslīgi radīts un tukšs,” skaidro Medoksa.
Viņasprāt, tas var padarīt cilvēkus ciniskākus pret saturu kopumā – pat tad, ja nākotnē redzēsim īstus un patiesus mirkļus.
Vai MI pārņems interneta ziņu plūsmu?
Eksperti pieļauj divus iespējamos scenārijus. Vienā gadījumā cilvēki nogurs no mākslīgi radīta satura un arvien vairāk meklēs īstus video ar reāliem cilvēkiem un dzīvniekiem.
Otrā gadījumā MI saturs kļūs tik kvalitatīvs un izklaidējošs, ka daudziem vairs nebūs svarīgi, vai redzētais ir īsts.
Taču sekas var skart ne tikai skatītājus. Arvien grūtāk var kļūt arī cilvēkiem, kuri pelna iztiku, veidojot īstus video.
Mākslīgais intelekts spēj radīt simtiem ierakstu īsā laikā, kamēr cilvēku radīts saturs prasa laiku un darbu.
No jaukiem kaķiem līdz viltus ziņām
Eksperti brīdina – problēma nav tikai dzīvnieku video. Ja cilvēki pierod pie mākslīgi radītiem kaķiem, suņiem un citiem “nevainīgiem” viltojumiem, var kļūt grūtāk atšķirt arī nopietnāku dezinformāciju.
Tā var būt viltota politiķu fotogrāfija, izdomāts notikums vai manipulēts video.
Tāpēc, iespējams, pat nevainīgs kaķa video var kļūt par pirmo pārbaudi tam, cik ļoti mēs nākotnē spēsim uzticēties tam, ko redzam internetā.