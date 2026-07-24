Trešās paaudzes Audi Q7 būs arī ar sešām sēdvietām
Audi trešās paaudzes Q7 modelis papildu piecu un septiņu sēdvietu versijām, pirmo reizi modeļa vēsturē būs pieejams ar sešām sēdvietām – divas sēdvietas otrajā rindā un divas trešajā sniegs biznesa klases ērtības un komfortu, padarot to īpaši piemērotu tālākiem braucieniem.
Bagāžas nodalījuma ietilpība piecu sēdvietu konfigurācijā sasniegs līdz pat 2 075 litriem. Jaunais Q7 nodrošinās komfortablu, sportisku un pārliecinošu braukšanu ar inteliģentām asistentu sistēmām, piedāvājot trīs balstiekārtas versijas, tostarp adaptīvo pneimatisko balstiekārtu un visu riteņu stūrēšanu.
Trešās paaudzes Q7 īpaša uzmanība pievērsta panorāmas stikla jumtam. Tam ir regulējamas intensitātes aptumšošanas funkcija un jumta apgaismojums, kas pielāgojas atmosfēras apgaismojuma krāsai. Jumta stiklu būs iespējams pārslēgt no caurspīdīga līdz tumšam deviņos segmentos. Pārslēgšanās notiks arī automātiski, piemēram, kad automobilis tiks novietots stāvvietā.
Matrix LED lukturos tiks izmantota mikro LED tehnoloģija, kas ne tikai uzlabos redzamību un ar marķējošas gaismas palīdzību ļaus labāk pamanīt gājējus, bet arī aktīvi informēs vadītāju par ceļa apstākļiem, projicējot augstas izšķirtspējas gaismas simbolus tieši uz ceļa virsmas.
Jaunais Q7 būs pieejams ar divām 3,0 litru V6 TDI dzinēja versijām - 245 vai 299. Abi dzinēji aprīkoti ar vieglā hibrīda tehnoloģiju, kas nodrošinās līdz pat 18 kW papildu jaudu, kā arī elektriski darbināmu kompresoru tūlītējai reakcijai un augstākai efektivitātei. Audi Latvijā ir uzsācis jaunās, trešās paaudzes Audi Q7 agro rezervēšanu.Latvijā jaunā Audi Q7sākumcena ar īpašo agrās rezervēšanas piedāvājumu ir no 79 500 eiro.