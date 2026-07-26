Kas notiktu, ja uz vienu dienu pazustu internets? Sekas ir nopietnākas, nekā varētu šķist
Daudziem ik rīta rutīna sākas ar telefona paņemšanu rokās. Pirms vēl pagatavota kafija vai brokastis, tiek pārskatīti paziņojumi, e-pasti, jaunākās ziņas un sociālo tīklu ieraksti. Internets ir kļuvis par tik pašsaprotamu ikdienas daļu, ka reti aizdomājamies, kas notiktu, ja vienā rītā tas vienkārši pazustu.
Vai tas vispār ir iespējams? Ar nelielu iespējamību - bet, jā. Tāpat nevar izslēgt iespēju, ka notiks liela mēroga tehniskas avārijas, koordinēti kiberuzbrukumi vai dabas katastrofas, kas var izraisīt plašus sakaru traucējumus. Pat tad, ja internets nedarbotos tikai vienu diennakti, sekas būtu daudz lielākas nekā tikai nespēja ieiet “Facebook” vai uzrakstīt ziņu “WhatsApp”.
Mūsdienās internets ir kļuvis par sava veida pasaules asinsriti. Bez tā grūti iedomāties daudzu nozaru ikdienu. Internets nodrošina banku darbību, informācijas apriti slimnīcās, loģistiku, valsts pakalpojumu sniegšanu un galu galā saziņu starp miljardiem cilvēku. Kas notiktu, ja internets pazustu uz 24 stundām? Kā tas ietekmētu mūsu ikdienu, ekonomiku, sabiedrību?