Vai mākslīgo intelektu varēs vienkārši izslēgt? ASV top jauns likums
Pēc nesenā incidenta, kurā "OpenAI" atzina, ka viens no uzņēmuma mākslīgā intelekta modeļiem testēšanas laikā izgāja ārpus kontroles un uzlauza citas kompānijas datorsistēmu, ASV likumdevēji rosina ieviest tā dēvēto mākslīgā intelekta "avārijas slēdzi" jeb kill switch.
Šis "avārijas slēdzis" dotu valdībai tiesības ārkārtas situācijās apturēt bīstamu mākslīgā intelekta (MI) sistēmu darbību. Likumprojektu ar nosaukumu "AI Kill Switch Act" ceturtdien iesniedza demokrātu kongresmenis Teds Lju un republikāņu kongresmenis Neitaniels Morans. Abi uzsver, ka, attīstoties arvien jaudīgākām MI sistēmām, ir nepieciešams mehānisms, kas ļautu cilvēkiem saglabāt kontroli pār tehnoloģijām.
Likumprojekts paredz piešķirt ASV Iekšzemes drošības departamentam tiesības ārkārtas gadījumos uzdot privātiem uzņēmumiem palēnināt, apturēt vai pilnībā izslēgt MI modeli. Vienlaikus uzņēmumiem būtu pienākums jau iepriekš nodrošināt tehnisku iespēju šādu sistēmu nepieciešamības gadījumā apturēt.
Tāpat iecerēts noteikt, ka uzņēmumiem obligāti jāziņo valdībai par nopietniem mākslīgā intelekta drošības incidentiem, kā arī jāievēro vienota rīcības kārtība, kas paredzētu pakāpenisku reakciju – no MI sistēmas darbības ierobežošanas līdz tās pilnīgai izslēgšanai.
Likumprojekta autori norāda, ka mākslīgais intelekts vairs nav tikai rīks, kas atbild uz jautājumiem. Mūsdienu sistēmas jau spēj patstāvīgi veikt finanšu darījumus, pārvaldīt transporta sistēmas un piedalīties kiberdrošības operācijās, tādēļ kļūdas vai kontroles zaudēšana var radīt nopietnas sekas.
Diskusijas par stingrāku regulējumu pastiprinājās pēc "OpenAI" nesenā incidenta. Uzņēmums paziņoja, ka drošības testu laikā viens no tā modernākajiem mākslīgā intelekta aģentiem spēja pārkāpt tam noteiktos ierobežojumus, piekļūt internetam un ielauzties uzņēmuma "Hugging Face" infrastruktūrā. "OpenAI" šo gadījumu raksturoja kā līdz šim nepieredzētu kiberdrošības incidentu.