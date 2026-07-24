Trampa administrācija jau atkal noteikusi jaunus muitas tarifus ES un desmitiem citu partneru
ASV jau atkal pastiprinājusi savu protekcionisma politiku, ieviešot jaunus tarifus Eiropas Savienībai (ES) un vēl desmitiem citu partneru ekonomikām.
No piektdienas plkst. 00.01 aptuveni 60 valstīm, tostarp Eiropas Savienībai, Ķīnai un Indijai, tiks piemēroti muitas tarifi 10% līdz 12,5% apmērā. ASV tirdzniecības pārstāvja birojs norādīja, ka šīs valstis kopā veido 99,4% no visa ASV importa.
Jaunie tarifi stājas spēkā pēc tam, kad beidzās iepriekš noteiktais 10% gandrīz vispārējais tarifs, ko Tramps ieviesa šī gada sākumā. Baltā nama amatpersonas uzsvēra, ka prezidents turpinās izmantot visus pieejamos instrumentus, lai īstenotu savu tirdzniecības politiku, pat ja atsevišķi pasākumi tiek ierobežoti juridisku iemeslu dēļ.
Trampa administrācija norādīja, ka tarifi ieviesti saistībā ar bažām par iespējamu piespiedu darba izmantošanu atsevišķās piegādes ķēdēs, tostarp ārvalstīs ražotām precēm, kas nonāk ASV tirgū.
Valstīm, kuras, pēc ASV ieskatiem, veikušas pasākumus šīs problēmas risināšanai, piemēram, ES valstīm, noteikts zemāks 10% tarifs, bet pārējām piemērots 12,5% tarifs.
Daļa preču no jaunajiem maksājumiem būs atbrīvotas, tostarp nafta, gāze, atsevišķi enerģijas produkti un preces, kuras ASV nevar pietiekamā daudzumā saražot pašas. Tāpat tarifi neattieksies uz noteiktām precēm saskaņā ar esošajiem tirdzniecības līgumiem.
Vairākas valstis ASV lēmumam paudušas kritiku. Austrālija jaunos tarifus nosauca par nepamatotiem, bet Brazīlija tos raksturoja kā patvaļīgus un netaisnīgus. Tikmēr citas valstis cenšas panākt atvieglojumus vai izņēmumus sarunu ceļā.
Tikmēr ASV amatpersonas norāda, ka "jaunā sistēma uzņēmumiem nodrošinās lielāku skaidrību un paredzamību pēc ilgstoša perioda ar biežām tarifu izmaiņām". Ekonomisti brīdina, ka ASV nākotnē var ieviest vēl jaunus un plašākus tarifus. Īpaši liels risks pastāv Ķīnai, Meksikai un Eiropas Savienībai, kuras Vašingtona uzskata par nozīmīgiem tirdzniecības partneriem.
Trampa administrācija jau apsver arī citus veidus, kā palielināt importa nodokļus, tostarp jaunu 50% tarifu noteikšanu atsevišķām Kanādas precēm.