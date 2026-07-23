KIA EV2 - "mazulis" ar lielām ambīcijām
KIA EV2 ir viens no svarīgākajiem modeļiem korejiešu autoražotāja elektrifikācijas stratēģijā Eiropā. Tas ir līdz šim mazākais un viens no pieejamākajiem KIA elektroautomobiļiem, kas radīts tieši Eiropas pircēju vajadzībām. Taču kompaktie izmēri nebūt nenozīmē kompromisus – EV2 pārsteidz gan ar salona plašumu, gan tehnoloģiju klāstu, kas līdz šim biežāk sastapts augstāku klašu modeļos.
Lai iepazītu šo pilsētas elektroauto tuvāk, pie tā stūres aicinājām Nauri Brikmani – grupas “Dziļi Violets” solistu, pasākumu vadītāju, improvizatoru, radio dīdžeju un cilvēku, kuru bez mikrofona rokās sastapt izdodas samērā reti.
Kompakts izmēros, pārdomāts ikdienai
Ar 4,06 metru garumu KIA EV2 ir radīts Eiropas pilsētu videi, kur svarīga ir manevrētspēja, viegla novietošana stāvvietā un ekonomiska ekspluatācija. Tomēr, iesēžoties salonā, kļūst skaidrs, ka dizaineri ir maksimāli izmantojuši pieejamo telpu.
EV2 tiek ražots Slovākijā, Žilinas rūpnīcā, kas ļauj nodrošināt ātrākas piegādes Eiropas klientiem un vienlaikus samazināt transportēšanas izmaksas. Automobilis izstrādāts, izmantojot Hyundai Motor Group moderno E-GMP platformu, kas jau pierādījusi sevi vairākos veiksmīgos elektroauto modeļos.
Latvijas tirgū EV2 pieejams ar divām akumulatora versijām – 42,2 kWh un 61 kWh. Abos gadījumos tiek izmantota priekšējo riteņu piedziņa. Bāzes versijas cena sākas no 30 490 eiro.
Divas baterijas, divi raksturi
KIA piedāvā EV2 divās atšķirīgās konfigurācijās, ļaujot pircējiem izvēlēties sev piemērotāko risinājumu.
Bāzes modelis aprīkots ar 42,2 kWh akumulatoru un 123,8 kW elektromotoru, kas attīsta 250 Nm griezes momentu. Paātrinājums līdz 100 km/h aizņem 8,7 sekundes, savukārt nobraukums pēc WLTP cikla sasniedz līdz 308 kilometriem ar vienu uzlādi.
Savukārt versija ar 61 kWh akumulatoru paredzēta autovadītājiem, kuri regulāri dodas garākos braucienos ārpus pilsētas. Šīs versijas nobraukums sasniedz līdz pat 448–450 kilometriem, kas EV2 ierindo starp savas klases līderiem tālsatiksmes ziņā.
Interesanti, ka lielākais akumulators nenozīmē arī lielāku jaudu. Tieši pretēji – mazākās baterijas versija ir nedaudz dinamiskāka, attīstot aptuveni 146 zirgspēkus, kamēr lielākās baterijas modelim paredzēti aptuveni 135 zirgspēki. Rezultātā bāzes versija pilsētas satiksmē šķiet īpaši atsaucīga un veikla.
Tehnoloģijas no augstākas klases automobiļiem
Viens no EV2 trumpjiem ir tehnoloģiju klāsts. KIA nav mēģinājusi radīt vienkāršotu elektroauto budžeta segmentam – gluži pretēji, modelis saņēmis vairākus risinājumus, kas vēl nesen bija sastopami tikai ievērojami dārgākos automobiļos.
EV2 atbalsta ātro līdzstrāvas uzlādi, kas ļauj akumulatoru no 10 līdz 80 procentiem uzlādēt aptuveni pusstundas laikā. Tas nozīmē, ka garākos braucienos uzlādes pauzes būs samērā īsas. Īpaši interesanta ir V2L jeb Vehicle-to-Load funkcija. Tā ļauj izmantot automobiļa akumulatoru kā ārēju elektroenerģijas avotu, pieslēdzot tam dažādas elektroierīces. Praktiski tas nozīmē iespēju darbināt datoru, elektrisko grilu, kafijas automātu vai pat kempinga aprīkojumu vietās, kur nav pieejams elektrotīkls.
Nauris Brikmanis: auto, kas nešķiet mazs
Lai arī EV2 pieder kompakto automobiļu segmentam, pirmais iespaids salonā ir pārsteidzošs. Nauris Brikmanis atzīst, ka no ārpuses automobilis šķiet neliels, taču iekšpusē vietas ir vairāk, nekā sākotnēji varētu gaidīt. Arī pārskatāmība, ergonomika un intuitīvā vadība rada pārliecību, ka automobilis veidots, domājot par ikdienas lietotāju, nevis tikai tehnoloģiju demonstrēšanu. Tieši šī vienkāršība un loģiskums bieži kļūst par argumentu cilvēkiem, kuri pirmo reizi apsver elektroauto iegādi.
Septiņu gadu garantija kā papildu drošības spilvens
Svarīgs aspekts potenciālajiem pircējiem ir arī ražotāja garantija. KIA tradicionāli izceļas ar vienu no ilgākajiem garantijas termiņiem nozarē.
Arī EV2 modelim tiek nodrošināta septiņu gadu garantija vai līdz 150 000 kilometru nobraukumam, skaitot no automobiļa pirmās reģistrācijas brīža. Tas ir būtisks arguments laikā, kad daudzi pircēji vēl tikai iepazīst elektromobiļu pasauli un vēlas papildu drošības sajūtu par ilgtermiņa ekspluatācijas izmaksām.
Ieejas biļete elektromobilitātē
KIA EV2 var uzskatīt par sava veida ieejas biļeti elektromobilitātē. Tas ir modelis cilvēkiem, kuri līdz šim elektroauto uzskatījuši par pārāk dārgiem, sarežģītiem vai nepraktiskiem ikdienas lietošanai.
KIA uzdevums ar EV2 nav radīt zīmola flagmani vai tehnoloģiju demonstrācijas platformu. Šī modeļa mērķis ir kļūt par vienu no zīmola pārdošanas līderiem Eiropā, piedāvājot pircējiem saprātīgu cenu, konkurētspējīgu nobraukumu, modernas tehnoloģijas un praktiskumu ikdienas dzīvē. Ņemot vērā Eiropas tirgus tendences un pieaugošo interesi par pieejamiem elektroauto, šķiet, ka mazais korejietis šim uzdevumam ir sagatavojies ļoti nopietni.