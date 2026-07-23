Eiropas Centrālā banka saglabā nemainīgas procentu likmes
Eiropas Centrālā banka (ECB) ceturtdien nolēma nemainīt procentu likmes.
ECB padomes sēdē Frankfurtē tika nolemts noguldījumu iespējas uz nakti likmi saglabāt 2,25% apmērā, galveno refinansēšanas operāciju likmi 2,4% apmērā un aizdevumu iespējas uz nakti likmi 2,65% apmērā.
Noguldījumu iespējas likme ir procentu likme, ar kuras palīdzību ECB padome nosaka savas monetārās politikas nostājas virzību.
Šīs likmes ir spēkā kopš šā gada 17. jūnija.
Pēc sēdes publiskotajā padomes paziņojumā teikts, ka enerģijas cenu perspektīva, kas ir ļoti svārstīga, šobrīd atrodas tuvu Eirosistēmas speciālistu jūnija pamataplēsei un būtiski pārsniedz līmeni pirms konflikta Tuvajos Austrumos.
"Joprojām valda liela nenoteiktība un enerģijas cenu šoka pilna ietekme uz inflāciju vēl nav izpaudusies. Tāpēc padome rūpīgi monitorē šoka intensitāti un ilgumu, kā arī tā netiešo un sekundāro ietekmi. Padome apņēmusies noteikt tādu monetāro politiku, kas vidējā termiņā nodrošina inflācijas stabilizēšanos tās 2% mērķrādītāja līmenī," norāda padome.
"Pieņemot šodienas lēmumu, padome joprojām ir labā pozīcijā, lai pārvarētu konflikta izraisīto nenoteiktību. Padomes pieeja, katrā sanāksmē nosakot atbilstošo monetārās politikas nostāju, arī turpmāk būs balstīta uz datiem. Konkrētāk, padomes lēmumi par procentu likmēm būs atkarīgi no novērtējuma par inflācijas perspektīvu un riskiem, kas to apdraud, ņemot vērā saņemtos tautsaimniecības un finanšu datus, kā arī pamatinflācijas dinamiku un monetārās politikas transmisijas spēku. Padome iepriekš neapņemas virzīt procentu likmes konkrētā virzienā," piebilsts paziņojumā.
Jau vēstīts, ka saskaņā ar "Eurostat" datiem gada inflācija eirozonā jūnijā bija 2,8% salīdzinājumā ar 3,2% maijā.