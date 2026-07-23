Lietuva gatavojas iespējamiem "airBaltic" darbības sliktākiem scenārijiem
Lietuvā tiek izstrādāts rīcības plāns gadījumam, ja Latvijas nacionālā lidsabiedrība "airBaltic" finansiālu problēmu dēļ samazinātu reisu skaitu no Lietuvas vai tos pavisam pārtrauktu, ceturtdien paziņoja Lietuvas satiksmes ministrs Jurs Taminsks.
"Būtu ļoti nepatīkami un patiešām pat īstermiņā radītu zināmu satricinājumu, ja "airBaltic" pārtrauktu lidojumus, taču pašlaik mēs pārvaldām riskus," aģentūrai BNS sacīja Taminsks.
"Tiek strādāts pie īstermiņa reaģēšanas plāna gadījumam, ja "airBaltic" samazinātu lidojumu skaitu vai vispār tos pārtrauktu," norādīja Taminsks, piebilstot, ka nākamnedēļ viņam paredzēta tikšanās ar Lietuvas valsts lidostu operatora "Lietuvos oro uostai" vadību.
Ministrs sacīja, ka "nedrīkst apglabāt "airBaltic", kamēr tā vēl ir dzīva", jo pašlaik tā veic lidojumus.
"Mēs turpinām sekot līdzi situācijai un tam, kā viss attīstīsies," teica Taminsks.
Viņš norādīja, ka pat tad, ja "airBaltic" aizietu no Lietuvas, tās vieta nepaliktu tukša, un nav teikts, ka to ieņems kāds zemo cenu pārvadātājs.
"Ir daudz citu aviokompāniju - gan poļu LOT, gan "Finnair"; nebūt nav tikai zemo cenu aviokompānijas, kā to šobrīd mēģina attēlot [Lietuvas] sabiedrībā - it kā, ja "airBaltic" vieta atbrīvosies, [vietā nāks] lētie lidojumi un notiks kaut kas ļoti slikts. Nekas nenotiks," teica ministrs.
"Nav jāceļ panika jau iepriekš, nav jāuztraucas," viņš piebilda.
Savukārt "airBaltic" norādīja, ka Lietuva lidsabiedrībai aizvien ir svarīgs stratēģiskais tirgus, kā arī joprojām tiek novērots liels pieprasījums no Lietuvas pasažieriem.
"Visas esošās rezervācijas paliek spēkā, un lidojumi notiek saskaņā ar grafiku. "airBaltic" joprojām ir uzticīga savām saistībām pret Lietuvu un cenšas savienot valsti ar Eiropu," teikts "airBaltic" komentārā aģentūrai BNS.
Kā norāda aviokompānija, balstoties uz starptautisko finanšu un juridisko konsultantu ieteikumiem, ir izstrādāts pārskatīts uzņēmuma biznesa plāns, kura mērķis ir nostiprināt finanšu un darbības bāzi, nodrošinot darbības nepārtrauktību un ilgtermiņa stabilitāti.
"airBaltic" Lietuvā veic reisus no Viļņas un Palangas lidostām.
Kā ziņots, Latvijas finanšu ministrs Māris Kučinskis (AS) jūlija sākumā sacīja, ka "airBaltic" finansiālo grūtību dēļ, visticamāk, nāksies sašaurināt darbību.
Savukārt Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) norādījis, ka "airBaltic" nevar darboties bez papildu finansiāla atbalsta. Pēc viņa teiktā, par investīcijām "airBaltic" notiek sarunas ar trim investoriem, un ir nepieciešams piesaistīt tādu, kas garantētu, ka uzņēmums katru gadu neprasīs nodokļu maksātāju naudu.
"airBaltic" jau ilgāku laiku meklē iespējas stabilizēt finanšu situāciju uzņēmumā, pārskatot biznesa plānu un piesaistot investorus un jaunu finansējumu.
Starptautiskā kredītreitingu aģentūra "Fitch Ratings" noteikusi negatīvu novērošanas statusu gan "airBaltic" reitingam, gan kompānijas nodrošinātajām obligācijām.
"airBaltic" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2024. gadu, palielinājās par 4,2% un bija 779,344 miljoni eiro. Savukārt "airBaltic" koncerna zaudējumi pagājušajā gadā bija 44,337 miljoni eiro, kas ir 2,7 reizes mazāk nekā 2024. gadā.
Latvijas valstij pieder 88,37% "airBaltic" akciju, Vācijas nacionālajai aviokompānijai "Lufthansa" - 10% akciju, finanšu investora, Dānijas uzņēmēja Larsa Tūsena uzņēmumam "Aircraft Leasing 1" - 1,62%, bet citiem - 0,01% akciju. Kompānijas pamatkapitāls ir 41,819 miljoni eiro.