Eiropas Komisija dod zaļo gaismu "Paramount" un "Warner Bros." apvienošanai, taču nosaka ierobežojumus
Eiropas Komisija (EK) trešdien ar nosacījumiem atļāva ASV mediju un izklaides uzņēmumu "Paramount Skydance" un "Warner Bros. Discovery" iecerēto apvienošanos.
Saistībā ar bažām par šī darījuma ietekmi uz filmu izplatīšanu Eiropā EK norādīja, ka "Paramount Skydance" Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) ir jāatsakās no savas līdzdalības ar "Universal" izveidotajā kopuzņēmumā "United International Pictures".
Tāpat EK paziņoja, ka desmit gadus "Paramount Skydance" nedrīkst arī tieši vai netieši noslēgt nekādus līgumus vai vienošanās ar "Universal" par filmu kopīgu izplatīšanu EEZ.
EK paskaidroja, ka tai nav bažu par šī darījuma ietekmi uz filmu uzņemšanu, jo Eiropā joprojām ir pietiekami daudz konkurējošu filmu studiju.
"Paramount Skydance" un "Warner Bros." darījumu gan sagaida šķēršļi ASV, kur federālā tiesnese Kalifornijā pirmdien deva rīkojumu uzņēmumiem uz laiku apturēt šo apvienošanos, kamēr turpinās tiesvedība, ko ierosinājuši vairāki štati, apstrīdot šo darījumu.
Kā ziņots, "Paramount Skydance" par "Warner Bros." iegādi sacentās ar straumēšanas platformu "Netflix", kas februāra beigās paziņoja, ka nepalielinās "Warner Bros. Discovery" izteikto pārņemšanas piedāvājumu, tādējādi paverot ceļu "Paramount Skydance".
Vienošanās paredz, ka "Paramount Skydance" maksās 31 dolāru par katru "Warner Bros. Discovery" akciju, tādējādi šī darījuma vērtība sasniegs 81 miljardu dolāru. Ieskaitot parādsaistības, darījuma summa veido 110 miljardus dolāru.
"Paramount" savā piedāvājumā atšķirībā no "Netflix" piedāvājuma paredz iegādāties arī "Warner Bros. Discovery" kabeļtelevīzijas aktīvus, to vidū CNN.
ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija šo darījumu atļāva 12. jūnijā, neprasot tajā veikt nekādas izmaiņas.